Mac Miller: Beyoncé και Wiz Khalifa αποτίουν φόρο τιμής στον ράπερ για τα 30α γενέθλιά του

Ο Mac Miller θα γινόταν 30 ετών την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου και οι φίλοι και οι συνεργάτες του εκλιπόντος ράπερ τίμησαν τη μνήμη του με μία σειρά από συγκινητικά αφιερώματα.

Η Beyoncé απέτισε φόρο τιμής στον ράπερ με μία ανάρτηση στην προσωπική ιστοσελίδα της. «Χαρούμενα γενέθλια στα ουράνια, Mac Miller», έγραψε στη λεζάντα μίας παιδικής φωτογραφίας του Miller, ο οποίος ποζάρει με γυαλιά ηλίου και καουμπόικες μπότες.

Το «Rolling Stone» δημιούργησε μια ψηφιακή κάρτα γενεθλίων στην οποία έγραψαν μηνύματα απευθείας στον φίλο τους ο Wiz Khalifa, ο Thundercat, ο Rapsody και ο πρώην εκπρόσωπος τύπου του Mac Miller, Nick Dierl.

«Μου λείπεις, φίλε. Σήμερα θα ήταν τα 30ά γενέθλιά σου, έφυγες πολύ νωρίς. Θυμάμαι τις πρώτες μας μέρες στα ID Labs στο Pixburgh με τον E. Dan να φτιάχνουμε θρυλική μουσική. Ήσουν ο νεαρός αδερφός που ανέβαινε τόσο γρήγορα και εκπροσωπούσε το Burgh. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ, φίλε. Σ’ αγαπώ, αδερφέ, χρόνια πολλά», έγραψε ο Wiz Khalifa, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Mac Miller στο τραγούδι «Keep Floatin’» το 2011.

Ο Thundercat ανέφερε: «Ακολουθώ τις συμβουλές σου – κάθομαι και το αφήνω να συμβεί, κάθομαι πάρα πολύ και το αφήνω να συμβεί. Και θεέ μου, χαίρομαι που σε γνώρισα και πέρασα αυτό το χρόνο μαζί σου, γιατί η ζωή σου άλλαξε τη ζωή μου. Ελπίζω ότι όπου κι αν βρίσκεσαι, εξακολουθείς να αλλάζεις τις ζωές των ανθρώπων».

Ο Rapsody σημείωσε: «Φίλε, μου άνοιξες μια πόρτα από νωρίς και θα συνεχίσουμε να μεταφέρουμε την κληρονομιά σου μέσα από τις πόρτες που ακόμα διαβαίνουμε… Ξέρω ότι θα είχες τα πιο τρελά γενέθλια για τα 30 σου! Θα σε αγαπώ για πάντα, Malcolm!»

Μετά τον θάνατο του Mac Miller τον Σεπτέμβριο του 2018 σε ηλικία 26 ετών από υπερβολική δόση ναρκωτικών, κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2020 το έκτο και τελευταίο άλμπουμ του «Circles», το οποίο ανέβηκε στο Νο. 3 του Billboard 200.

Επίσης επανακυκλοφόρησαν σε deluxe εκδόσεις τα δύο από τα πρώτα mixtapes του ράπερ, το «K.I.D.S.» του 2010 και το «Faces» του 2014.

Το περασμένο φθινόπωρο, δύο διαφορετικοί άνδρες δήλωσαν ένοχοι στις κατηγορίες ότι προμήθευσαν τον Mac Miller με πλαστά χάπια οξυκωδόνης με φεντανύλη, τα οποία, σύμφωνα με την νεκροψία, ήταν η αιτία του θανάτου του.

Happy 30th Birthday, Malcolm! 🎈

We’re all celebrating with you today. We miss and love you dearly 🤍 #HBDMac pic.twitter.com/qircXJPRv9

— The Mac Miller Memoir (@MacMillerMemoir) January 19, 2022