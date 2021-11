H Μabel κυκλοφορεί μία πανέμορφη διασκευή του «Time After Time» της Cyndi Lauper

«Ήταν πολύ ξεχωριστό να ηχογραφήσω τη δική μου εκδοχή για το “Time After Time”».

Η Mabel κυκλοφόρησε μια πανέμορφη διασκευή του κλασικού τραγουδιού «Time After Time» της Cyndi Lauper.

Η διασκευή της Mabel την συνοδεύει την τεράστια χριστουγεννιάτικη διαφημιστική καμπάνια των McDonald’s για τη βρετανική αγορά.

Το τραγούδι, το οποίο κυκλοφορεί από την Polydor Records / Universal Music, διαθέτει επίσης φιλανθρωπικό χαρακτήρα καθώς από download θα διατεθούν 10 πένες Αγγλίας στο FareShare, το εθνικό δίκτυο φιλανθρωπικών διανομέων τροφίμων του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Mabel δήλωσε για το τραγούδι: «Είμαι τόσο ενθουσιασμένη που κυκλοφορεί η διασκευή μου στο “Time After Time”. Λατρεύω εντελώς αυτό το τραγούδι και έχω εμμονή μαζί του από πάντα, οπότε ήταν πολύ ξεχωριστό να ηχογραφήσω τη δική μου εκδοχή».

Η 25χρονη Βρετανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός δημιουργεί μία οδυνηρή αλλά και αισθαντική εκδοχή του ύμνου της δεκαετίας του ’80, προσφέροντας τη δεύτερη χριστουγεννιάτικη κυκλοφορία της, μετά το αγαπημένο του κοινού «Loneliest Time Of Year».

Το «Time After Time» δίνει συνέχεια στην καταιγιστική πορεία που έχει καταγράψει φέτος η Mabel.

Το καλοκαιρινό banger «Let Them Know» έγινε το δέκατο τραγούδι της που εμφανίζεται στο Top 20 των βρετανικών charts, ενώ κατά μήκος της καριέρας της έχει ήδη δει συγκεντρώσει πάνω από 4 δισεκατομμύρια streams.

Το πρώτο άλμπουμ της, «High Expectations», κατέγραψε 2,2 εκατομμύρια πωλήσεις για να γίνει το debut album από Βρετανίδα καλλιτέχνιδα με τις υψηλότερες πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2019.

Καθώς ολοκληρώνει τις προετοιμασίες για το επόμενο άλμπουμ, το οποίο προλογίζεται από το ατρόμητο και feel-good anthem «Let Them Know», η Mabel επέστρεψε στις ζωντανές εμφανίσεις αυτό το καλοκαίρι, κοσμώντας τις κεντρικές σκηνές των μουσικών φεστιβάλ «Reading & Leeds» και «Mighty Hoopla».

Νωρίτερα αυτό το μήνα συμμετείχε στο νέο single «I Wish» του Joel Corry.

Η Mabel, μία ειλικρινής, θετική και σημαντική φωνή στη σύγχρονη pop, τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί σε «μια αληθινή, υψηλού επιπέδου pop star» (The Face).

Στο «Time After Time» και σε πολλά άλλα τραγούδια που θα ακολουθήσουν σύντομα, η ειλικρίνεια του κοριτσιού της διπλανής πόρτας παραμένει, αλλά η ιδιότητα της σούπερ σταρ λάμπει πιο έντονα από ποτέ.