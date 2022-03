Mabel, Jax Jones και Galantis συνεργάζονται στο νέο single «Good Luck»

Η Mabel επιστρέφει με μία καινούργια μουσική πρόταση.

Το «Good Luck» είναι το εξαιρετικό νέο single της Mabel, του Jax Jones και των Galantis.

Γεμάτο χαρά και ηδονή, το «Good Luck» συνδυάζει επιρροές από τη house μουσική, την ερωτική απογοήτευση και τη γυναικεία αλληλεγγύη σε ένα pop κομμάτι με άποψη, το είδος με το οποίο η Mabel, με τους δικούς της ξεκάθαρους όρους, έχει εξελιχθεί στη σούπερ σταρ που βλέπετε σήμερα.

Η Mabel σχολιάζει: «Το “Good Luck” είναι το ενδυναμωτικό τραγούδι που χρειάζεσαι όταν ετοιμάζεσαι να βγεις έξω: όταν νιώθεις στεναχωρημένη για κάποιον και οι φίλοι σου θα σε βγάλουν έξω για να βγάλεις αυτό το άτομο από το μυαλό σου».

Το θέμα του «Good Luck», που θυμίζει τις ρίζες της αναπόφευκτης επιτυχίας της «Don’t Call Me Up», ζωντανεύει δυναμικά στο music video το οποίο εξερευνά περαιτέρω το οπτικό σύμπαν του προηγούμενου single της, «Let Them Know», όπου το club δεν είναι απλώς ένας φυσικός χώρος, αλλά και μια νέα, ατρόμητη ψυχική κατάσταση.

Για να καταλάβει κανείς τη δύναμη πίσω από το «Good Luck» πρέπει επίσης να γνωρίζει τη διαδρομή των συναισθημάτων της Mabel τα τελευταία χρόνια.

Ως μια ειλικρινής, θετική και σημαντική φωνή στη σύγχρονη pop, το νέο τραγούδι της Mabel δεν προέκυψε απλώς μετά από κάποια εντυπωσιακά χρόνια στο φως της δημοσιότητας, αλλά μέσα από το φακό της πανδημίας που άλλαξε τη ζωή της.

Ακριβώς στην αρχή του lockdown, η Mabel και τα σκυλιά της μετακόμισαν ξανά στους γονείς της, επιδόθηκε σε μαθήματα χορού και μετέφερε όλα όσα της έλειπαν (οι στενοί φίλοι, οι μεγάλες νυχτερινές έξοδοι, οι νεανικοί έρωτες, το αίσθημα του να μην φοβάσαι) σε αυτό το ολοκαίνουργιο μουσικό κεφάλαιο.

Η έμπνευση σε τραγούδια όπως το «Good Luck» ήταν βαθύτερη για τη Mabel: Παρακολούθησε και είδε ξανά και ξανά τα «Paris Is Burning», «Pose» και «Drag Race» ανάμεσα στη δημιουργία των τραγουδιών, αναλογιζόμενη τον τρόπο με τον οποίο η dance μουσική έγινε για μία ολόκληρη γενιά ένα κεντρικό σημείο έκφρασης, απελευθέρωσης και ενσωμάτωσης.

Καθώς συνέχισε να εργάζεται πάνω στο project στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις ΗΠΑ και μεταξύ διαφόρων lockdowns, η Mabel επέστρεψε με χαρά στα live με εμφανίσεις που έκλεψαν τις εντυπώσεις στα φεστιβάλ «Reading & Leeds» και «Mighty Hoopla».

Ήταν επίσης μια ευκαιρία για τη Mabel να δώσει μια πρόγευση από όσα ετοίμαζε, κυκλοφορώντας το single «Let Them Know» – έναν ύμνο για την ανάδειξη της αυτοπεποίθησης όποιου έχει νιώσει ότι δεν του αξίζει να βρίσκεται σε ένα δωμάτιο.

Η Mabel έχει ξεπεράσει πλέον τα 4,5 δισεκατομμύρια streams και τις 2,5 εκατομμύρια πωλήσεις για το πρώτο άλμπουμ της, «High Expectations», ο παρθενικός δίσκος από γυναίκα Βρετανίδα καλλιτέχνιδα με τις υψηλότερες πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2019.

Πρόσφατα, η συνεργασία της με τον Joel Corry στο «I Wish» έγινε το ενδέκατο τραγούδι της που εμφανίζεται στο Top 20 των βρετανικών charts.

Η Mabel του 2022 είναι μια νεαρή γυναίκα που ζει έχοντας βρει την πλήρη ισχύ της δύναμής της και με το «Good Luck», δημιούργησε ένα ακόμη κλασικό banger για να ενδυναμώσει όσους το έχουν ανάγκη.