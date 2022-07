Η Mabel κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ «About Last Night…»

Το δεύτερο ολοκληρωμένο άλμπουμ της Mabel.

Η Mabel κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ της «About Last Night…».

Το «About Last Night…», το οποίο ξεκίνησε από τη Mabel κατά τη διάρκεια του lockdown και ολοκληρώθηκε όταν η ζωή απέκτησε ξανά κανονικούς ρυθμούς, είναι η παραστατική και υπερρεαλιστική περιγραφή μιας νύχτας που ξεκινά με την προσδοκία ότι θα είναι η καλύτερη και καταλήγει σε ένα ακατάστατο τέλος που διαψεύδει τις προσδοκίες μας.

Κάθε τραγούδι περιγράφει με λεπτομέρεια τη βραδιά: ετοιμάζεσαι να βγεις έξω, νιώθεις ανίκητος, συναντάς έναν πρώην, κλαις στο μπάνιο, γυρνάς σπίτι παραπατώντας – και η κανονικότητα γίνεται μαγική.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του άλμπουμ, η Mabel αλλάζει για άλλη μια φορά με τον δικό της αβίαστο τρόπο της τη σύγχρονη pop:

Oι επιρροές της από την απελευθερωτική κουλτούρα των club (dance-pop, house, transatlantic R&B) συνδυάζονται βαθύτερα θέματα που αφορούν την έκφραση και την ενσωμάτωση, τα οποία απορρέουν από την περίοδο όπου η Mabel παρακολουθούσε μανιωδώς το «Paris is Burning», το «Pose» και το «Drag Race» κατά τη διάρκεια του lockdown.

Είναι αυτός ο συναισθηματικός χώρος που (σύμφωνα με τα λόγια της ίδιας της Mabel) «την επανέφερε στη ζωή».

Σε αυτό το άλμπουμ η Mabel εξετάζει τα χρόνια που μεγάλωσε στο επίκεντρο της δημοσιότητας και αναλαμβάνει την έλεγχο της ιστορίας της μέσω αυτού του φανταστικού χώρου.

Το feel-good πλάνο του «About Last Night» σχεδιάστηκε μεταξύ του σπιτιού της Mabel στο Δυτικό Λονδίνο, των Angelic Studios στην Οξφόρδη και μερικών από τους πιο συναρπαστικούς δημιουργικούς χώρους του Λος Άντζελες, όπως η πρώην κατοικία του Frank Sinatra στην κορυφή του λόφου της πόλης.

Από πολύ νωρίς στη διαδικασία, η Mabel άρχισε να συγκεντρώνει συνεργάτες με τους οποίους ευθυγραμμίζεται δημιουργικά, όπως οι φίλοι και συχνοί συνεργάτες στη δημιουργία τραγουδιών Raye, MNEK, Kamille και Jax Jones.

Εντυπωσιασμένη από τη δουλειά του με την ηρωίδα της παιδικής ηλικίας της Robyn στο «Impact», η Mabel συνεργάστηκε επίσης στο «About Last Night…» με τον SG Lewis, προτού ολοκληρώσει το άλμπουμ μεταξύ των lockdowns στις ΗΠΑ με συνεργάτες από το κορυφαίο ράφι της pop, όπως οι Stargate (Rihanna, Katy Perry).

Η Mabel έδωσε για πρώτη φορά γεύση από όσα ετοίμαζε με το single «Let Them Know», ένα τραγούδι που αναδεικνύει την αυτοπεποίθηση ακόμη και σε περιόδους προβλημάτων, ενώ το «Good Luck» συνδυάζει επιρροές από τη house μουσική, τη θλίψη και τη γυναικεία αλληλεγγύη σε ένα τέλειο pop αποτέλεσμα.

Το πιο ευάλωτο δεύτερο μισό του «About Last Night…» είχε προαναγγελθεί μέσα από το «Overthinking», ένα αδιαπραγμάτευτα ειλικρινές στιγμιότυπο για τις στιγμές που η νυχτερινή ζωή συναντά το κοινωνικό άγχος και της προσπάθειας με τον οποίο μπορείς να βρεις τον δρόμο της επιστροφής στον εαυτό σου.

Η Mabel του 2022 είναι μια νεαρή γυναίκα που έχει βρει μόνη της τη δύναμη της και την αξιοποιεί στο έπακρο, με πρόθεση να δημιουργήσει μουσική που θα ενδυναμώνει όποιον το έχει ανάγκη.

Μέχρι σήμερα έχει στο ενεργητικό της δώδεκα singles που ανέβηκαν στο Top 20 του Ηνωμένου Βασιλείου, έχει ξεπεράσει τα 4,5 δισεκατομμύρια streams και έχει καταγράψει πωλήσεις 8 εκατομμυρίων singles. Βυθιστείτε στο «About Last Night…» καθώς θα περιμένετε σύντομα περισσότερα από τη Mabel.

