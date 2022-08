Mabel και 24kGoldn ενώνουν τις δυνάμεις τους στο «Overthinking»

Το «Overthinking» αποκαλύπτει το σκοτεινό πρόσωπο της Mabel.

Η Mabel συνεργάζεται με τον 24kGoldn στο νέο single «Overthinking».

Το τραγούδι, στο οποίο την παραγωγή έκαναν οι Stargate (Rihanna, Katy Perry) στο Λος Άντζελες, προσφέρει μία ξέφρενη, αλλά αδιαπραγμάτευτα ειλικρινή εικόνα της στιγμής που η club κουλτούρα συναντά το κοινωνικό άγχος.

Σύμφωνα με τη Mabel, το «Overthinking» ασχολείται με το «πόσο γρήγορα μπορούν να γίνουν τοξική μία συναρπαστική κατάσταση».

«Πολλοί άνθρωποι που υποφέρουν από ψυχικές διαταραχές κάνουν θεραπεία μόνοι τους και πέρασα κι εγώ μία περίοδο όπου στράφηκα στα ναρκωτικά για να καταπιέσω τα συναισθήματά μου. Ελπίζω ότι όποιος μπορέσει να ταυτιστεί με αυτό το τραγούδι να ξέρει ότι μετά το σκοτάδι έρχεται το φως», εξηγεί.

Το «Overthinking» είναι ακόμα μία συνεργασία της Βρετανίδα pop star με τον ράπερ 24kGolden από το Σαν Φρανσίσκο μετά τη συνάντησή τους το 2020 στο single «Tick Tock» των Clean Bandit.

Το τραγούδι συνοδεύεται από ένα μουσικό βίντεο που δείχνει τις καλές και τις κακές πλευρές ενός πάρτι στο σπίτι.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη M a b e l (@mabel)

Για να κατανοήσουμε τη νοοτροπία που διέπει το «Overthinking», είναι σημαντικό να οπτικοποιήσουμε τη διαδρομή της Mabel τα τελευταία χρόνια.

Η ειλικρινής, θετική και σημαντική φωνή της στη σύγχρονη pop σκηνή διαμορφώθηκε όχι μόνο κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά και μέσα σε μία πανδημία που άλλαξε τη ζωή της.

Στην αρχή του lockdown, η Mabel επέστρεψε με τα σκυλιά της στους γονείς της και στη συνέχεια επικεντρώθηκε στην εκμάθηση χορού και όλα όσα της έλειπαν – από τη συνάντηση με στενούς φίλους, τα υπέροχα πάρτι και τον νεανικό έρωτα μέχρι την έλλειψη φόβου – μετατράπηκαν σε ένα νέο μουσικό κεφάλαιο.

Το «Overthinking» προμηνύει μία σκοτεινή και εσωστρεφή πλευρά για το επερχόμενο δεύτερο άλμπουμ της.

Η Mabel δούλεψε πάνω στο άλμπουμ στη Μεγάλη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια του lockdown.

Το άλμπουμ θα περιλαμβάνει τα πρόσφατα singles «Good Luck», το οποίο συνδυάζει επιρροές από τη house μουσική, τη θλίψη και τη γυναικεία αλληλεγγύη σε ένα τέλειο pop αποτέλεσμα και «Let Them Know», ένα τραγούδι που αναδεικνύει την αυτοπεποίθηση ακόμη και σε περιόδους προβλημάτων

Η Mabel διαθέτει στο ενεργητικό της 4,5 δισεκατομμύρια streams, ενώ έντεκα τραγούδια τους, συμπεριλαμβανομένου του hit «I Wish» με τον Joel Corry, έχουν εμφανιστεί στο Top 20 των βρετανικών charts. Το πρώτο άλμπουμ της, «High Expectations», αποδείχθηκε best seller μεταξύ όλων των Βρετανών καλλιτεχνών το 2019.

Η Mabel από το 2022 είναι μία νεαρή γυναίκα που απολαμβάνει τη ζωή στο έπακρο, και παραδέχεται με υπερηφάνεια τις στιγμές που σκέφτεται υπερβολικά.