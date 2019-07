Η Lykke Li δίνει καινούργια πνοή σε τραγούδια από το τελευταίο άλμπουμ της.

Η Lykke Li κυκλοφορεί από την RCA Records / Sony Music το EP «still sad still sexy», μία συλλογή από νέα τραγούδια και remixes.

Το EP περιέχει το remix του «sex money feelings die» με τους Lil Baby και Snowsa και το «two nights part ii» με τους Skrillex και Ty Dolla $ign.

Οι αρχικές εκδόσεις των δύο συγκεκριμένων τραγουδιών συμπεριλαμβάνονται στο τέταρτο άλμπουμ της Lykke Li, το «so sad so sexy» που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2018.

Η Σουηδή τραγουδίστρια θα διοργανώσει στις 18 Αυγούστου στο Λος Άντζελες το φεστιβάλ «YOLA DÍA», στο οποίο θα εμφανιστούν αποκλειστικά γυναίκες τραγουδίστριες: Lykke Li, Cat Power, SOPHIE, Courtney Love & The Chateau Band, Megan Thee Stallion, Kelsey Lu, Empress Of και CupcakKe.

Το «YOLA DÍA» θα παρουσιάσει εξαιρετικά ταλέντα στη μουσική, το φαγητό και στις οπτικές τέχνες, ταλέντο που αντανακλούν το πνεύμα και του ήθος των κορυφαίων γυναικών του σήμερα και αντιπροσωπεύουν τις φωνές του μέλλοντος.

Η ονομασία του φεστιβάλ προέρχεται από τη «YOLA Mezcal», μία εταιρεία παραγωγή του μεξικανικού ποτού mezcal, η οποία ιδρύθηκε από τη Yolanda «Yola» Jimenez.

Συνεργάτες της επιχείρησης είναι σήμερα οι Lykke Li και Gina Correll Aglietti, έχοντας επιλέξει να προσλαμβάνουν μόνο γυναίκες. Η «YOLA Mezcal» θέλει να καταστήσει ανεξάρτητες της γυναίκες στην πολιτεία Oaxaca του Μεξικού, προσφέροντάς τους σταθερή εργασία, δίκαιους μισθούς και πληρωμή με μετρητά.

Μπορείτε να ακούσετε το EP «still sad still sexy» παρακάτω μέσω YouTube ή να το βρείτε στο Spotify.

Το tracklist του «still sad still sexy»:

1. two nights part ii (Lykke Li x Skrillex x Ty Dolla $ign)

2. sex money feelings die (remix) feat. Lil Baby and snowsa

3. neon

4. baby doves

5. so sad so sexy (alt version)

6.deep end (alt version)