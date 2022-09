Ο Luke Hemmings κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ «When Facing The Things We Turn Away From»

Ένα βαθιά προσωπικό άλμπουμ καταθέτει ο Luke Hemmings των 5 Seconds Of Summer.

Μετά από μια σειρά συνεχόμενων σόλο κυκλοφοριών όπως τα singles «Starting Line», «Motion» και «Place In Me», ο Luke Hemmings μοιράζεται το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ, «When Facing The Things We Turn Away From», που κυκλοφορεί από την Arista Records / Sony Music.

«Αγαπούσα τη δημιουργία τραγουδιών σε όλη μου τη ζωή. Βρίσκομαι σε μια συνεχή προσπάθεια να βελτιώνομαι σε αυτόν τον τομέα. Όλος ο κόσμος μου περιστρέφεται γύρω από τη μουσική. Γράφοντας αυτούς τους στίχους, έμαθα για τον εαυτό μου. Πολλά από τα τραγούδια αφορούν το τώρα, αλλά κάποια από αυτά είναι γραμμένα από την οπτική γωνία ενός 17χρονου παιδιού που βρίσκεται μέσα στη μουσική βιομηχανία», εξηγεί ο Luke Hemmings.

«Αυτές οι οπτικές γωνίες συγκρούονται σε αυτό το άλμπουμ. Ήταν πρόκληση να δημιουργήσω για πρώτη φορά μόνος μου και όχι στο πλαίσιο ενός γκρουπ. Φυσικά μετατράπηκε σε μια ξεχωριστή οντότητα, αλλά συνυπάρχει και με τους 5 Seconds Of Summer ως ένα άλλο κομμάτι μου», συνεχίζει.

Έχοντας βρεθεί στη θέση να γράψει τραγούδια μόνος του καθαρά τυχαία, ο Luke Hemmings παραδέχεται: «Οι 5 Seconds of Summer είχαν μόλις κυκλοφορήσει ένα από τα πρώτα άλμπουμ εν μέσω lockdown, οπότε δεν υπήρχε άμεση επιθυμία από την μπάντα να ασχοληθεί με ένα νέο άλμπουμ, όπως είναι λογικό».

«Έγραψα από ανάγκη, γιατί είναι αυτό που αγαπώ. Μετά από μερικές εβδομάδες, σκέφτηκα: “Τι θα κάνω για να περάσω το χρόνο;”. Άρχισα να εξερευνώ και να κάνω τη δική μου παραγωγή. Η μουσική δεν ακουγόταν παρόμοια με αυτή του συγκροτήματος και ήθελα να πιέσω τον εαυτό μου. Αυτή ήταν η γένεσή του», λέει για το νέο άλμπουμ του.

Σύντομα, ο ιστός του «When Facing The Things We Turn Away From» άρχισε να υφαίνεται από μόνος του, με τη βοήθεια ενός δημιουργικού αδελφού πνεύματος και της καλής φιλίας που σύναψε ο Luke Hemnmings με τον παραγωγό/τραγουδοποιό Sammy Witte (King Princess, Maggie Rogers).

Εδώ ήταν που δόθηκε στον Luke Hemnmings όχι μόνο ένας ασφαλής χώρος για πειραματισμούς αλλά και η ευκαιρία να είναι απλά να επεξεργαστεί μια δεκαετία στην οποία ήταν σε αέναη κίνηση και να γνωρίσει μια νέα πλευρά του εαυτού του και της καλλιτεχνικής του δημιουργίας.

Ο Αυστραλός καλλιτέχνης είχε κίνητρο την υπέρβαση των δημιουργικών ορίων του και ακολούθησε την εσωτερική του μούσα και τον αυθεντικό δημιουργικό εαυτό του. Το αποτέλεσμα είναι ένας βαθιά προσωπικός δίσκος για τον Luke Hemnmings: τον καλλιτέχνη, τον τραγουδοποιό, τον μουσικό και τον άνθρωπο.

Είναι αυτό το σθένος και η δυναμική αφήγηση που βγαίνει δυνατά και καθαρά σε όλο το άλμπουμ του, από το πρώτο του single «Starting Line», μέχρι το ψυχεδελικό ταξίδι του «Motion» και το ενδόμυχο «Baby Blue». Αντίθετα, το «Repeat» συνδυάζει υποβλητικούς στίχους με μια γυμνή μελωδία, καθώς η κιθάρα δένει με τα σαρωτικά έγχορδα. Η απλότητά του γεννιέται από μια γυμνή και ευάλωτη εξομολόγηση, που αντανακλά το σύνολο του δίσκου.

«Όταν ήμουν στο σπίτι του Sam, τα λόγια απλά ξεχύθηκαν. Είναι το συναίσθημα του να περιμένεις πολύ καιρό και να μην αντιμετωπίζεις όλα όσα σου έχουν συμβεί», λέει ο Luke Hemnmings.

Ο ίδιος παραδέχεται ότι «επέστρεψε στα βασικά» σε αυτό το πρώτο άλμπουμ του, το οποίο έχει γραφτεί κυρίως με ακουστικά όργανα. Η κίνηση απέφερε συναισθηματικά φορτισμένα τραγούδια όπως το «Mum» και το «Place In Me».

Στο «Place In Me» χρησιμοποιεί μια κιθάρα με αντηχείο από τη δεκαετία του 1940 και ένα vocoder που μεταφράζεται στην «αίσθηση ενός φωνητικού μηνύματος που θα άφηνες σε κάποιον σε περιοδεία».

Τα singles που προηγήθηκαν της κυκλοφορίας του άλμπουμ «When Facing The Things We Turn Away From», όπως τα «Place In Me», «Motion» και «Starting Line», έχουν αγκαλιαστεί με μια θάλασσα υποστήριξης διεθνώς, συμπεριλαμβανομένης της ευρείας αποδοχής από τα μεγαλύτερα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Σε κάθε κυκλοφορία μέχρι στιγμής ο Luke Hemmings χαράζει νέα μονοπάτια στη μουσική του, που μοιάζει με τη δουλειά των Gang of Youths, των Flaming Lips και των The 1975, πριν εξελίξει περισσότερο τον ήχο του.

Με όλα όσα αποκόμισε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δημιουργίας του «When Facing The Things We Turn Away From», , οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του θα συνεχίσουν να διαμορφώνουν και να εμπνέουν την καλλιτεχνική δημιουργία του.

«Ήμουν στο συγκρότημα για πάντα. Είναι όλη μου η ζωή. Στην αρχή δίσταζα να παραδεχτώ ότι έπρεπε να κάνω κάτι δικό μου ξεχωριστό, επειδή είναι τα αδέρφια μου. Θέλω όμως να είμαι ο καλύτερος τραγουδοποιός που μπορώ να γίνω, και ήταν ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός να προσπαθήσω να δημιουργήσω κάτι δικό μου. Είναι μεγάλη ευλογία να μεταφέρω αυτές τις νέες δεξιότητες στην μπάντα», εξηγεί.

Οι μεγαλύτερες προκλήσεις πηγάζουν από μέσα μας και το πρώτο σόλο άλμπουμ του Luke Hemmings ανταποκρίνεται σε αυτήν την κατάσταση με μία ωμή, ειλικρινή και συναισθηματική δουλειά.

Η μεγαλύτερη ελπίδα του Luke Hemmings είναι ότι «ο κόσμος θα με καταλάβει ως τραγουδοποιό και ως άνθρωπο».

«Είναι σαφές από τον τίτλο (σ.σ. “Όταν αντιμετωπίζεις τα πράγματα από τα οποία απομακρύνεσαι”) ότι αυτά τα τραγούδια είναι ένα προσωπικό ταξίδι για να καταλάβω τον εαυτό μου. Εκφράζω το ποιος είμαι μέσα από τη μουσική. Μετά την τρελή χρονιά που περάσαμε, εκτιμώ τα πράγματα ακόμα περισσότερο. Έχω τόση ευγνωμοσύνη που καταφέρνω να το κάνω τόσο σόλο όσο και ως μέλος μιας σπουδαίας μπάντας», καταλήγει.

Βρείτε επίσης το άλμπουμ στο YouTube: