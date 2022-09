Luke Hemmings: «Ένιωθα συνεχή πίεση να είμαι συγκεκριμένος τύπος ανθρώπου»

«Τώρα νιώθω πολύ πιο σίγουρος για τον εαυτό μου».

Ο Luke Hemmings λέει ότι ένιωθε «συνεχή πίεση να είναι ένας συγκεκριμένος τύπος ανθρώπου» στο ξεκίνημα των 5 Seconds Of Summer.

Ο 25χρονος τραγουδιστής, ο οποίος κυκλοφόρησε το πρώτο του σόλο άλμπουμ, «When Facing The Things We Turn Away From», με μεγάλη επιτυχία αυτόν τον μήνα, περιέγραψε σε συνέντευξή του στο περιοδικό «FAULT» πόσο συγκλονιστικό ήταν να κατακλύζεται από τη φήμη που απέκτησε ως έφηβος στο συγκρότημα και τόνισε ότι ποτέ δεν ένιωθε «πιο σίγουρος για τον εαυτό του» και ελεύθερος να εκφραστεί.

«Έχω πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση τώρα. Νομίζω ότι ως έφηβος που μπήκε πολύ γρήγορα στο μάτι της δημοσιότητας, υπερφορτωνόμουν εύκολα και ένιωθα συνεχή πίεση να είμαι ένας συγκεκριμένος τύπος ανθρώπου», είπε

«Τώρα, στα 25 μου, νιώθω πολύ πιο σίγουρος για τον εαυτό μου. Ντύνομαι με ρούχα που με κάνουν ευτυχισμένο, κάνω τη μουσική που θέλω, φοράω γκλίτερ και μακιγιάζ, εκφράζομαι καλύτερα, δεν αισθάνομαι περιορισμένος Είναι αρκετά απελευθερωτικό», πρόσθεσε Αυστραλός καλλιτέχνης.

Ο Luke Hemmings παραδέχτηκε ότι τόσο ο ίδιος όσο και οι συνεργάτες του στους 5 Seconds Of Summer, οι Michael Clifford, Calum Hood και Ashton Irwin, έπρεπε να δώσουν μάχη για να γίνουν «σεβαστοί ως γνήσιοι καλλιτέχνες», παρά το γεγονός ότι γράφουν μόνοι τους τη μουσική τους.

«Έπρεπε να ξεπεράσω πολλά εμπόδια στο μουσικό μου ταξίδι, αλλά από τότε που εμφανίστηκα στη προσκήνιο με τους 5SOS, έπρεπε πραγματικά να παλέψουμε για να μας σέβονται ως γνήσιους καλλιτέχνες. Η μπάντα και εγώ είμαστε πραγματικά περήφανοι που έχουμε πάθος, γράφουμε τα τραγούδια μας και δείχνουμε στον κόσμο ότι ασχολούμαστε με τη μουσική από αγάπη», εξήγησε.

Ο τραγουδιστής, ο οποίος θεωρεί ότι η δημιουργία του πρώτου του σόλο άλμπουμ ήταν «απίστευτα καθαρτική και θεραπευτική», αποκάλυψε ότι έχει απομακρυνθεί από τα social media για να σταματήσει να διαβάζει αρνητικά σχόλια στο διαδίκτυο, ενώ πρόσφατα άρχισε να επισκέπτεται και ψυχολόγο.

«Πάντα ένιωθα ότι το να γράφεις και να δημιουργείς μουσική μοιάζει με ψυχοθεραπεία, επειδή περνάς μέρες, εβδομάδες, μήνες σκεπτόμενος τον εαυτό σου και τη ζωή σου και προσπαθείς να επεξεργαστείς τα πάντα και να εκφράσεις αυτά τα συναισθήματα δυνατά», ανέφερε.

«Μπορεί να είναι απίστευτα καθαρτικό και θεραπευτικό. Έχω κάνει μια προσπάθεια να περνάω όσο το δυνατόν λιγότερο χρόνο κοιτάζοντας οθόνες οποιουδήποτε είδους, δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι ήταν γραφτό να έχουν συνεχώς πρόσβαση σε κάθε γνώμη για τον εαυτό τους στα χέρια τους, τόσο καλή όσο και κακή γνώμη», συνέχισε.

«Έκανα επίσης ένα βήμα που με τρόμαξε λίγο, το οποίο ήταν να ξεκινήσω πραγματική ψυχανάλυση με έναν επαγγελματία», είπε ο Luke Hemmings.