Ο Luke Hemmings μοιράζεται την τρυφερή πλευρά του με το «Place In Me»

Ο ακροατής και ο Luke Hemmings σε μια ειλικρινή συζήτηση.

Ο Luke Hemmings κυκλοφόρησε το συναισθηματικά φορτισμένο τραγούδι «Place In Me» που θα συμπεριλαμβάνεται στο πρώτο σόλο άλμπουμ του με τίτλο «When Facing The Things We Turn Away From».

Το «Place in Me» είναι άλλη μια ανατροπή στον τρόπο με τον οποίο συνθέτει τραγούδια και δημιουργεί καλλιτεχνικά ο frontman των 5 Seconds of Summer, καθώς αυτή τη φορά παρουσιάζει μια πιο τρυφερή πλευρά της τέχνης του.

Απαλή αλλά και έντονα ευάλωτη, η φωνή του Luke Hemmings υψώνεται σαν ζέφυρος, ενώ παρακαλεί για σύνδεση, δύναμη και αποδοχή.

Το αποτέλεσμα είναι ένα μήνυμα τόσο οικείο και άμεσα αισθητό όσο και οι αποκαλυπτικοί στίχοι του Matty Healy. Καθώς δεν υπάρχει μεγαλοπρεπής παραγωγή, το «Place In Me» είναι μόνο ο ακροατής και ο Luke Hemmings σε μια ειλικρινή συζήτηση.

«Ποτέ δεν ήθελα να σου κάνω κακό / Δεν έχω πόδια για να σταθώ / Απλά χόρευα στο σκοτάδι / Τώρα με τα μάτια μου ορθάνοιχτα Είναι παράδεισος στην αγκαλιά σου», τραγουδά.

Το «Place In Me» ακολουθεί τις προηγούμενες κυκλοφορίες των singles «Starting Line» και «Motion» που θα συμπεριλαμβάνονται επίσης στο επερχόμενο άλμπουμ του Luke Hemmings και έχουν λάβει τεράστια υποστήριξη παγκοσμίως.

Το άλμπουμ «When Facing The Things We Turn Away From» είναι προγραματισμένο να κυκλοφορήσει από την Arista Records / Sony Music την Παρασκευή 13 Αυγούστου.