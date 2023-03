Ο Luke Hemmings αποκαλύπτει το music video του «Motion»

Το video του «Motion» εξερευνά τις παραμορφωμένες πραγματικότητες που ζουν στο μυαλό μας.

Ο Luke Hemmings παρουσιάζει το επίσημο music video για το τελευταίο του single, «Motion».

Σε σκηνοθεσία του Αυστραλού Kris Moyes, το video είναι ένα συναρπαστικό και ψυχεδελικό ταξίδι στην ψυχή του Luke Hemmings.

Το video εξερευνά τις παραμορφωμένες πραγματικότητες που μπορεί να υπάρχουν στο μυαλό μας και την ικανότητά τους να χειριστούν τον τρόπο με τον οποίο βιώνουμε και βλέπουμε τον κόσμο.

Ο Luke Hemmings δήλωσε για το music video του «Motion»: «Μου αρέσει αυτό το video. Ήταν μεγάλη χαρά να συνεργαστώ με τον ομοεθνή Αυστραλό και σκηνοθέτη Kris Moyes. Δούλεψε με το όραμά μου για αυτό το video και το πήγε πολύ πέρα ​​από αυτό που νόμιζα ότι θα μπορούσε να είναι. Ελπίζουμε να το απολαύσετε!».

Ο σκηνοθέτης Kris Moyes πρόσθεσε: «Με τη βοήθεια του εξαιρετικά οργανωμένου δημιουργικού μυαλού του Luke και του ηρωικού και πάντα υπομονετικού παραγωγού μας, δημιουργήσαμε κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Για μένα, μοιάζει σαν να είμαστε μέσα στην οπτική γωνία ενός νεαρού Χάιντεγκερ (σ.σ. σημαντικός αλλά και αμφιλεγόμενος Γερμανός φιλόσοφος που έζησε από το 1889 έως το 1976) που ταλαντεύεται ανάμεσα στο νόημα και το χρόνο».

Ο Luke Hemmings είναι γνωστός ως ο τραγουδιστής των 5 Seconds Of Summer και έχει συνυπογράψει μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματος όπως τα τραγούδια «Youngblood», «Teeth», «Want You Back» και «Lie To Me».

Το «Motion» θα συμπεριλαμβάνεται στο πρώτο σόλο άλμπουμ του, το οποίο θα έχει τον τίτλο «When Facing The Things We Turn Away From» και θα κυκλοφορήσει από την Arista Records / Sony Music στις 13 Αυγούστου.

Πρόκειται για το δεύτερο single του επερχόμενου άλμπουμ μετά το «Starting Line», το οποίο διαθέτει ήδη πάνω από 8 εκατομμύρια streams παγκοσμίως και έχει λάβει ευρεία αποδοχή και υποστήριξη.