Luis Fonsi & Demi Lovato - «Échame La Culpa» (Στίχοι - Stixoi - Lyrics)

[Intro]

Hey Fonsi?

Oh no

¿Qué pasa Demi?

Hey yeah

[Verse]

Tengo en esta historia algo que confesar

Ya entendí muy bien que fue lo que paso

Y aunque duela tanto tengo que aceptar

Que tu no eres la mala, que el malo soy yo

No me conociste nunca de verdad

Ya se fue la magia que te enamoro

Y es que no quisiera estar en tu lugar

Porque tu error solo fue conocerme

[Chorus]

No eres tú, no eres tú

No eres tú, soy yo (soy yo)

No te quiero hacer sufrir

Es mejor olvidar y dejarlo así (así)

Échame la culpa

No eres tú, no eres tú

No eres tú, soy yo (soy yo)

No te quiero hacer sufrir

Es mejor olvidar y dejarlo así (así)

Échame la culpa

[Bridge]

Ok, I don’t really, really wanna fight anymore

I don’t really, really wanna fake it no more

Play me like The Beatles baby just let it be

So come on put the blame on me, yeah

I don’t really, really wanna fight anymore

I don’t really, really wanna fake it no more

Play me like The Beatles baby just let it be

So come on put the blame on me

[Chorus]

No eres tú, no eres tú

No eres tú, soy yo (soy yo)

No te quiero hacer sufrir

Es mejor olvidar y dejarlo así (así)

Échame la culpa

No eres tú, no eres tú

No eres tú, soy yo (soy yo)

No te quiero hacer sufrir

Es mejor olvidar y dejarlo así (así)

Échame la culpa

[Post-Corus]

Solamente te falta un beso

Solamente te falta un beso

Ese beso que siempre te prometí

Échame la culpa

Solamente te falta un beso

Solamente te falta un beso

Ese beso que siempre te prometí

Échame la culpa

[Bridge]

Ok, I don’t really, really wanna fight anymore

I don’t really, really wanna fake it no more

Play me like The Beatles baby just let it be

So come on put the blame on me, yeah

I don’t really, really wanna fight anymore

I don’t really, really wanna fake it no more

Play me like The Beatles baby just let it be

So come on put the blame on me

[Chorus]

No eres tú, no eres tú

No eres tú, soy yo (soy yo)

No te quiero hacer sufrir

Es mejor olvidar y dejarlo así (así, así, así)

Échame la culpa

No eres tú, no eres tú

No eres tú, soy yo (soy yo)

No te quiero hacer sufrir

Es mejor olvidar y dejarlo así (así)

Échame la culpa

[Post-Chorus]

Solamente te falta un beso

Solamente te falta un beso

Ese beso que siempre te prometí

Échame la culpa

Solamente te falta un beso

Solamente te falta un beso

Ese beso que siempre te prometí

Échame la culpa