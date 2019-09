Ο ταλαντούχος τραγουδιστής κυκλοφορεί το νέο του smash hit.

Ο Luca Hänni επιστρέφει δυναμικά με το hit single «Bella Bella».

Ο 24χρονος τραγουδιστής μεγάλωσε σε καλλιτεχνική οικογένεια και ασχολείται με τη μουσική από πολύ μικρή ηλικία.

Η καριέρα του άρχισε δυναμικά το 2012. Σε ηλικία 17 ετών κέρδισε το «Deutschland sucht den Superstar», τη γερμανική εκδοχή του «Pop Idol». Μάλιστα, ήταν ο πρώτος μη Γερμανός που κατέκτησε την κορυφή του δημοφιλούς talent show και ο μικρότερος σε ηλικία νικητής του.

Το «Bella Bella» κυκλοφορεί λίγους μήνες μετά τη συμμετοχή του Ελβετού τραγουδιστή στο φετινό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision όπου το τραγούδι «She Got Me» του χάρισε την 4η θέση στον τελικό, αλλά μετά την εκρηκτική εμφάνισή του στην Ελλάδα και στα Mad Video Music Awards 2019 μαζί με τον Βαγγέλη Κακουριώτη.

Το ντουέτο των δύο δυναμικών τραγουδιστών, με στοιχεία από τη Μέση Ανατολή και εντυπωσιακό ρυθμό που σε κάνει να θες να χορέψεις, πήρε τον τίτλο «She Got Me / Πόσα Ξέρει» και κυκλοφόρησε επίσημα σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα μουσικής.

Το «She Got Me» έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία και έχει συγκεντρώσει ως σήμερα 23 εκατομμύρια streams στο Spotify και πάνω από 23 εκατομμύρια views στο YouTube. ενώ παραμένει ψηλά και στα charts του Shazam και του Airplay Chart της Ελλάδας.

Με το «Bella Bella» ο νεαρός καλλιτέχνης παραμένει αυθεντικός στον oriental ήχο του.

Κυκλοφορεί σε Ελλάδα και Κύπρο από την Panik Records.