Η LP παρουσιάζει το νέο single «The One That You Love»

Νέο τραγούδι από την LP.

Η παγκόσμιας φήμης τραγουδίστρια και τραγουδοποιός LP μόλις κυκλοφόρησε το νέο της single «The One That You Love».

Η Laura Pergolizzi έγραψε το τραγούδι με τους πολλά χρόνια συνεργάτες της Mike Del Rio και Nate Company. Το «The One That You Love» ενώνει ξανά την ομάδα που είναι υπεύθυνη για το smash hit «Lost On You», το οποίο έφτασε στο Νο. 1 σε 18 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, και πρόσφατα ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο streams.

Το «The One That You Love» γράφτηκε και ηχογραφήθηκε στο San Jose del Cabo στο Μεξικό και συνδυάζει τα διαχρονικά φωνητικά της LP με μοντέρνα ενέργεια, ρομαντισμό και ένα δυνατό παλμό που απαιτεί αυτό το τραγούδι για να ακούγεται δυνατά.

Η LP δήλωσε: «Στο νέο μου single «The One That You Love»,νιώθω πως επέτρεψα στον εαυτό μου να συνδυάσει όλα τα είδη μουσικής που αγαπώ. Η μελωδία βγήκε σαν να ήταν ήδη γραμμένη και όλα τα αγαπημένα που τραγούδια που έχω γράψει, έχουν συμβεί κάπως έτσι».

Το τραγούδι συνοδεύει ένα καινούριο βίντεο σε σκηνοθεσία του Darren Craig (Rihanna, Kanye West, Shakira).

Το clip περιλαμβάνει πλάνα της LP να ιππεύει στο Big Sky Ranch στο Simi Valley της Καλιφόρνιας. Τα γυρίσματα έγιναν κατά τη διάρκεια της πανδημίας και η τεράστια έκταση του ράντσου δεν ενέτεινε μόνο το κινηματογραφικό αποτέλεσμα της παραγωγής, αλλά προσέφερε και ένα ασφαλή χώρο για το συνεργείο και την LΡ έτσι ώστε να μπορέσουν να δουλέψουν κρατώντας αποστάσεις ασφαλείας.

Η LΡ σχολίασε: «Στο βίντεο θέλαμε να οπτικοποιήσουμε τη διάθεση και την ενέργεια του τραγουδιού και τι έρχεται στην συνέχεια. Πηγαίνω προς την πόλη πάνω σε ένα άλογο και μόνο εγώ ξέρω που πηγαίνω, αλλά θέλω να έρθετε μαζί μου».

Νωρίτερα αυτό το μήνα η καλλιτέχνιδα ανακοίνωσε το πρώτο της παγκόσμιο livestream.

Το event που θα μεταδοθεί live από τα The Beehive studios του Λος Άντζελες το Σάββατο 1 Αυγούστου, στις 23.00 ώρα Ελλάδας και θα είναι η μοναδική ολοκληρωμένη live παραγωγή από την LP για το 2020. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες εδώ.