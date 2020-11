Η LP παρουσιάζει το νέο single και music video «How Low Can You Go»

Ένα τραγούδι με στιλ, συλλογισμό και παιχνιδιάρικη διάθεση από την LP.

Η διεθνούς φήμης τραγουδίστρια και τραγουδοποιός LP κυκλοφορεί το νέο single «How Low Can You Go».

Το τραγούδι έρχεται μετά την επιτυχία του «The One That You Love» που έχει συγκεντρώσει πάνω από 11 εκατομμύρια views και 10 εκατομμύρια streams.

Πίσω από το «How Low Can You Go» βρίσκεται η ίδια ομάδα που δημιούργησε το «The One That You Love» και το smash hit «Lost On You», το οποίο έφτασε στο Νο. 1 σε 18 χώρες, συμπεριλαμβανομένου της χώρας και έχει ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο streams.

Η LP έχει γράψει το «The One That You Love» με τους επί πολλά χρόνια συνεργάτες της Mike Del Rio και Nate Campany.

Για τη δημιουργία και την ηχογράφηση του νέου τραγουδιού, η ομάδα επισκέφτηκε για ακόμα μία φορά το Hotel El Ganzo στο San Jose del Cabo του Μεξικού, αλλά και στο στούντιο της καλλιτέχνιδας στο Λος Άντζελες, το «Hotel Havana».

Το αποτέλεσμα είναι ένα single με στιλ, συλλογισμό και παιχνιδιάρικη διάθεση που αναφέρεται στα ανάμεικτα συναισθήματα που γεννιούνται από τις βραδινές περιπέτειες, στην αναζήτηση του εαυτού μας αλλά και στις έντονες εναλλαγές της αγάπης.

Το «The One That You Love» συνοδεύεται από ένα music video που γυρίστηκε στο Hotel El Ganzo με τη σκηνοθεσία του Eric Maldin.

Ο Maldin σχολίασε: «Για εμένα, το “How Low Can You Go” είναι μία ανασκόπηση μίας περασμένης ζωής και η εξέλιξη αυτής στο μέλλον, οπότε ήθελα πραγματικά να δημιουργήσω εικόνες που θα αντικατόπτριζαν αυτό».

«Προφανώς, στο Μεξικό υπάρχει ένας πολύ έντονος σεβασμός για την μεταθανάτια ζωή, οπότε ένιωσα πως αυτό ήταν ένα αρκετά ενδιαφέρον μοτίβο. Χρησιμοποίησα την έκφραση “Dia De Los Muertos” ως έμπνευση γι’ αυτό το βίντεο», συνέχισε.

«Η LP είναι μία πολύ ευχάριστη καλλιτέχνιδα και αρκετά ανοιχτή στις ιδέες μου. Μου έδωσε πολλές καλές δημιουργικές οδηγίες σε αυτή τη διαδικασία. Πραγματικά δεν θα μπορούσα να μην ευχαριστήσω την ίδια και την ομάδα της για το πώς κατάφεραν να διευκολύνουν την κατάσταση εν μέσω της πανδημίας», είπε.

H LP πρόσθεσε: «Το βίντεο για το “How Low Can You Go” σε ταξιδεύει μέσα στην έμπνευση του τραγουδιού. Μερικές τρελές νύχτες που έχω ζήσει όλα αυτά τα χρόνια και άνθρωποι που γνώρισα κατά την διάρκειά τους. Μερικές φορές, ακόμα και αν περάσεις ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα με κάποιον, σου αφήνουν μία εντύπωση και ένα στίγμα που δεν σου φεύγει ποτέ».

«Βρίσκω το εαυτό μου να αναρωτιέται μερικές φορές “και αν;”, αλλά έχουν υπάρξει και στιγμές που έχω πάρει αυτό το δρόμο, ο οποίος έχει αλλάξει την ζωή μου, με έχει σπρώξει στα όριά μου και σωστά και λάθος. Αυτό το βίντεο είναι μία φαντασίωση του τι θα ήθελα να συμβεί μία από αυτές τις στιγμές», εξήγησε η LP.