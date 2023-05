LP: Επιστρέφει με το άλμπουμ «Love Lines» και κυκλοφορεί το νέο single «Golden»

Το πρώτο τραγούδι από το επερχόμενο νέο άλμπουμ.

Το «Love Lines», το πολυαναμενόμενο νέο άλμπουμ του LP (που θέλει πλέον να αυτοπροσδιορίζεται σε ουδέτερο γένος) θα κυκλοφορήσει στις 29 Σεπτεμβρίου από την BMG.

Μετά το επιτυχημένο άλμπουμ «Churches» του 2021, το «Love Lines» συνεχίζει να αποτυπώνει την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης εμπειρίας μέσα από τα μάτια του.

Παράλληλα με την ανακοίνωση έρχεται και το πρώτο single «Golden», ένα τραγούδι που εξερευνά τον τρόπο που εκτιμάς όσα μαθαίνεις όταν χάνεις μία αγάπη.

Το «Golden» συνοδεύεται με το video clip που σκηνοθέτησε ο μακροχρόνιος συνεργάτης του, Stephen Schofield (LP, Taylor Swift, Joshua Bassett) και είναι γυρισμένο σε ένα παλιό κλασικό καλιφορνέζικο αρχοντικό, όπου το LΡ χορεύει σε ένα υπερ-σουρεαλιστκό περιβάλλον.

Το άλμπουμ «Love Lines» περιλαμβάνει δώδεκα τραγούδια που αποτελούν μία βαθιά και στοχαστική ματιά στις εμπειρίες της ζωής του, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων με συντρόφους, την οικογένεια και τον εαυτό του.

Για τη δημιουργία του άλμπουμ συνεργάστηκε με τον Ashton Irwin των 5 Seconds of Summer τον, Andrew Berkeley Martin των Palaye Royale και τον υποψήφιο για Grammy παραγωγό και ραγουδοποιό Matthew Pauling, καταλήγοντας σε μια συγκλονιστική και συναισθηματική δουλειά που αναδεικνύει την προσωπική ανάπτυξη και ενδοσκόπηση του LP.

Στο «Love Lines» ξεχωρίζει η αδιαμφισβήτητη φωνή του LP, η ειλικρινής του αφήγηση και το ακαταμάχητο rock and roll συνδυασμένο με ένα βαθύ και θερμό συναίσθημα.

«Αυτή είναι ουσία η δική μου και αυτού που κάνω σε όλη μου τη ζωή, προσπαθώντας να καταλάβω και να κατανοήσω. Ακόμη και ως άτομο, νιώθω ότι γίνομαι όλο και πιο πυκνό, συγκεντρωμένο. Είμαι περισσότερο εγώ κάθε χρόνο», αναφέρει το LP.

Σχετικά με τη διαδικασία της δημιουργίας των τραγουδιών συμπληρώνει: «Είναι σαν να βάζεις κάποιον να χαλαρώνει, να βοηθάς το μυαλό του να αφεθεί ώστε να είναι έτοιμος να δεχθεί αυτά τα συναισθήματα. Τότε μπορούν να αφήσουν το τραγούδι να μιλήσει στην ψυχή τους με τον τρόπο που θέλουν».

Τα τελευταία χρόνια το LP εξελίχθηκε σε ένα διεθνώς καταξιωμένο όνομα, με τα τραγούδια του να έχουν πάνω από 3 δισεκατομμύρια streams.

Έχει κυκλοφορήσει 6 άλμπουμ και 3 ΕΡ ενώ το τραγούδι «Lost On You» του 2016 έγινε Νο. 1 σε 18 χώρες και πλατινένιο σε πολλές άλλες, ανάμεσά τους φυσικά και η Ελλάδα.

Επιπλέον, έχει υπογράψει επιτυχίες για καλλιτέχνες όπως Rihanna («Cheers (Drink To That)»), Rita Ora («Shine Ya Light»), Cher («Pride, «Red»), Backstreet Boys («Love Will Keep You Up All Night»), Leona Lewis («Fingerprint»), Céline Dion («Change My Mind») και Christina Aguilera («Beautiful People»).

Το ακροατήριό του πλέον σε όλο το κόσμο είναι τεράστιο ενώ έχει κάνει sold-out εμφανίσεις σε πάνω 150 πόλεις του κόσμου.