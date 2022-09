Η LP κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ «Churches» και το video του «Conversation»

Η LP έχει συνυπογράψει όλα τα τραγούδια του νέου άλμπουμ της.

Το νέο άλμπουμ «Churches» της LP είναι πλέον διαθέσιμο.

Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, η τραγουδίστρια και τραγουδοποιός συγκέντρωσε πάνω από 2 δισεκατομμύρια streams και κυκλοφόρησε 5 singles από το άλμπουμ τα οποία ξεπερνούν τα 80 εκατομμύρια streams/προβολές συνολικά.

Παράλληλα με την κυκλοφορία του άλμπουμ, η LP μας χαρίζει το μουσικό βίντεο για το «Conversation», ένα τραγούδι σε παραγωγή του Nate Campany (Tove Lo, K.Flay, Christina Aguilera) και του Kyle Shearer (Becky G, Tove Lo, Carly Rae Jepsen), γνωστοί και ως Valley Girl.

Όσον αφορά το τραγούδι, η LP λέει: «Στο “Conversation” μιλάω στο εαυτό μου προσπαθώντας να τον πείσω να μείνω στη σχέση που ήμουν. Συνειδητοποιώ ότι απλά διαφέρουν οι απόψεις μας και εύχομαι ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε μια “συζήτηση” για να διορθώσουμε τα πράγματα και απλά είμαι αισιόδοξη ότι όλα θα αλλάξουν έτσι απλά».

Η LP σχολιάζει για το μουσικό βίντεο, το οποίο σκηνοθέτησε ο Stephen Schofield: «Το βίντεο θα έλεγα ότι μοιάζει με εκείνο του “Angels”. Μου φαινόταν πολύ ωραίο το concept ότι οι δύο άνθρωποι που θα κάνουν τη “συζήτηση” θα είμαι εγώ. Να κάνω δύο διαφορετικές εμφανίσεις με τη μία να μην ακούει ή να μην καταλαβαίνει και να χτυπά το κεφάλι της στο τοίχο, αυτό βασικά συνέβη. Ήταν μια εντελώς αυθόρμητη κίνηση να δείξω ότι συνεχώς κάνω τέτοιες συζητήσεις στο μυαλό μου, με τον ίδιο μου τον εαυτό. Το καλό και το κακό».

Αποκλειστικός παραγωγός του μαγευτικού άλμπουμ «Churches» είναι ο Mike Del Rio (Kylie Minogue, XAmbassadors, Skylar Grey).

Εκτός των τραγουδιών στα οποία έχουν κάνει παραγωγή ο Mike Del Rio και ο Nate Campany, το «Churches» περιλαμβάνει συνεισφορές από την παραγωγή και από τους Isabella Machine Summers (Florence + The Machine), Lars Stolfer (Health, Local Natives, Cold War Kids), τον δυο φορές βραβευμένο με Grammy Dan Wilson (Adele, Pink, Leon Bridges, James Bay) και Dan Nigro (Olivia Rodrigo, Carly Rae Jepsen, Sky Ferreira).

Το master ανέλαβε η πολυβραβευμένη Emily Lazar (HAIM, Maggie Rogers, The Killers, Vampire Weekend, Coldplay).

Ο Mike Del Rio δήλωσε: «Αυτό άλμπουμ έγινε σε μια εποχή όπου η ανθρώπινη επαφή βρισκόταν σε αναμονή, έτσι υποσυνείδητα, φανταζόμασταν τη μουσική σαν μια γλυκιά εμπειρία πέρα από τις μαύρες αυτές στιγμές. Δημιουργήθηκε με πολλή αγάπη, ευαισθησία και φιλικότητα, με μια ελπίδα ότι όλο αυτό θα μεταφραστεί σε μια δουλειά που όλοι θα μπορούν να την απολαύσουν. Τόσο ρευστή όσο η ταυτότητα της LP, η μουσική που δημιουργούμε έχει πάντα σκοπό την αντανάκλαση της φιλοσοφίας της, με μηνύματα αγάπης και επαφής ως κεντρικά θέματα».

Το πρώτο single από το «Churches», το «The One That You Love», παρουσιάστηκε πρώτη φορά τηλεοπτικά στο «Late Night with Seth Meyers», ενώ έχει συγκεντρώσει 24 εκατομμύρια προβολές στο YouTube και 21 εκατομμύρια streams στο Spotify. Το δεύτερο single, «How Low Can You Go», έχει 7 εκατομμύρια streams στο Spotify, 6,7 εκατομμύρια προβολές στο YouTube.

Το βίντεο για το τρίτο single, «One Last Time», με συμπρωταγωνίστρια την ηθοποιό και μοντέλο Jaime King, συγκέντρωσε πάνω από 16 εκατομμύρια προβολές στο YouTube και 8,9 εκατομμύρια streams στο Spotify. Το τέταρτο single, «Goodbye», έχει ήδη 2,3 εκατομμύρια προβολές στο YouTube και 2 εκατομμύρια streams στο Spotify, ενώ το πιο πρόσφατο «Angels» έχει ξεπεράσει τα 1,1 εκατομμύρια streams στο Spotify και τις 900.000 προβολές στο YouTube.

H LP ανακοίνωσε πρόσφατα τη διοργάνωση μία νέας παγκόσμιας περιοδείας για την προώθηση του «Churches» που θα ξεκινήσει το 2022.

Με αφετηρία την Ευρώπη, η περιοδεία θα κάνει την πρώτη στάση στις 21 Ιανουαρίου 2022 στο «O2 Academy» του Leeds της Αγγλίας και θα ολοκληρωθεί στις 13 Μαρτίου στο «Salle Pleyel» στο Παρίσι μετά από 30 shows.

Ένα μήνα μετά, η LP θα συνεχίσει την περιοδεία της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το αμερικανικό σκέλος θα ξεκινήσει στις 14 Απριλίου από το Πόρτλαντ του Όρεγκον και θα επισκεφθεί 29 ακόμη σταθμούς, όπως το «Greek Theatre» στο Λος Άντζελες, το «The Ryman» στο Nashville, το «Stubbs» του Όστιν, αλλά και τη Νέα Υόρκη, πριν ρίξει αυλαία στις 22 Μαΐου 2022 στο Σαν Ντιέγκο.