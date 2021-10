Η LP αποκαλύπτει το σαγηνευτικό single «Angels»

Το πέμπτο κατά σειρά τραγούδι από το επερχόμενο άλμπουμ της LP.

Η διεθνούς φήμης τραγουδίστρια και τραγουδοποιός LP κυκλοφορεί το σαγηνευτικό νέο single «Angels» μαζί με ένα μουσικό βίντεο το οποίο σκηνοθέτησε ο Stephen «Norswrthy» Schofield (Halsey, Pharrell, Taylor Swift).

Τη παραγωγή του τραγουδιού έχουν κάνει οι Nate Campany (Tove Lo, K.Flay, Christina Aguillera) και Kyle Shearer γνωστή και ως Valley Girl (Becky G, Tove Lo, Carly Rae Jepsen) σε συνεργασία με τον αποκλειστικό παραγωγό του νέου άλμπουμ της LP, Mike Del Rio (Kylie Minogue, X Ambassadors, Skylar Grey).

Το «Angels» είναι το πέμπτο κατά σειρά single από το πολυαναμενόμενο άλμπουμ της LP με τίτλο «Churches», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 3 Δεκεμβρίου από την Panik Records.

Ο Stephen Schofield σχολίασε για το μουσικό βίντεο: «Η έμπνευσή μου για το “Angels” ήταν απλή: Ας τραβήξουμε την LP σε ένα γραφικό σκηνικό, μαύρο πλαίσιο και απλές κουρτίνες χωρίς καμία επιπλέον διακόσμηση, ώστε να επικεντρώνεται στην ιστορία που λέει με τους στίχους της. Μπορούμε να προσθέσουμε συμπληρωματικά πλάνα, τρεις αγγέλους με κόκκινα μαλλιά με τέτοιο τρόπο που να δίνουν έμφαση στους στίχους της LP».

«Επέλεξα αυτό το ύφος επειδή προσωπικά είμαι λάτρης της τέχνης των Waterhouse, Dante Rossetti και William Hunt. Κάτι με το χρώμα του δέρματος, οι μπλε φλέβες και τα κόκκινα μαλλιά που ξεπροβάλουν από έναν καμβά σε υπερρεαλιστικό τρόπο με εντυπωσιάζει», συνέχισε.

«Τα προσθέτεις αυτά στην ερμηνεία της LP και δημιουργείς μια όμορφη παλέτα στην οποία μπορείς να ζωγραφίσεις οποιαδήποτε ιστορία. Ελπίζω να απολαύσετε το “Story1: [Angels]”. Περισσότερες ιστορίες θα ακολουθήσουν σίγουρα!», κατέληξε.

Η LP παρουσίασε τηλεοπτικά το πρώτο single από το άλμπουμ «Churches», το «The One That You Love», στην αμερικανική εκπομπή «Late Night with Seth Meyers», ενώ το τραγούδι έχει συγκεντρώσει 24 εκατομμύρια προβολές στο YouTube και 20 εκατομμύρια streams στο Spotify.

Το δεύτερο single ήταν το «How Low Can You Go», το οποίο διαθέτει 6,7 εκατομμύρια streams στο Spotify και 6,4 εκατομμύρια προβολές στο YouTube. Το μουσικό βίντεο για το τρίτο single, «One Last Time», με συμπρωταγωνίστρια την ηθοποιό Jaime King συγκέντρωσε σχεδόν 15 εκατομμύρια προβολές στο YouTube, ενώ το ίδιο το τραγούδι μετά 7,9 εκατομμύρια streams στο Spotify.

Το τέταρτο single, «Goodbye», διαθέτει ήδη 2 εκατομμύρια προβολές στο YouTube και 1,4 εκατομμύρια streams στο Spotify.

Εκτός των τραγουδιών στα οποία έχει αναλάβει τη παραγωγή ο Mike Del Rio, στο «Churches» έχουν συνεισφέρει επίσης οι Valley Girl, Lars Stalfors (Health, Local Natives, Cold War Kids), ο δύο φορές βραβευμένο με Grammy Dan Wilson (Adele, Pink, Leon Bridges, James Bay), ο Dan Nigro (Olivia Rodrigo, Carly Rae Jepsen, Sky Ferreira) και η Isabella Machine Summers (Florence + The Machine).

Στο άλμπουμ έβαλε το μαγικό της άγγιγμα και η πολυβραβευμένη με Grammy, Emily Lazar (HAIM, Maggie Rogers, The Killers, Vampire Weekend, Coldplay).

H LP ανακοίνωσε πρόσφατα τη διοργάνωση μία νέας παγκόσμιας περιοδείας για την προώθηση του «Churches» που θα ξεκινήσει το 2022.

Με αφετηρία την Ευρώπη, η περιοδεία θα κάνει την πρώτη στάση στις 21 Ιανουαρίου 2022 στο «O2 Academy» του Leeds της Αγγλίας και θα ολοκληρωθεί στις 13 Μαρτίου στο «Salle Pleyel» στο Παρίσι μετά από 30 shows.

Ένα μήνα μετά, η LP θα συνεχίσει την περιοδεία της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το αμερικανικό σκέλος θα ξεκινήσει στις 14 Απριλίου από το Πόρτλαντ του Όρεγκον και θα επισκεφθεί 29 ακόμη σταθμούς, όπως το «Greek Theatre» στο Λος Άντζελες, το «The Ryman» στο Nashville, το «Stubbs» του Όστιν, αλλά και τη Νέα Υόρκη, πριν ρίξει αυλαία στις 22 Μαΐου 2022 στο Σαν Ντιέγκο.