Οι lovelytheband επιστρέφουν με την acoustic έκδοση του «Broken», που γνωρίζει ολοένα αυξανόμενη επιτυχία.

Το εναλλακτικό τρίο «lovelytheband» παρουσίασε το ντεμπούτο single του «Broken» πριν από σχεδόν ένα χρόνο, προκαλώντας τον απόλυτο πανικό.

Μέχρι σήμερα, το τραγούδι μετρά 55 εκατομμύρια streams στο Spotify και περισσότερα από 13 εκατομμύρια προβολών στο YouTube. Αυτήν την εβδομάδα, το «Broken» βρίσκεται στο Νο. 32 του αμερικανικού «Billboard Hot 100» και η πορεία του είναι ανοδική.

Τώρα, το συγκρότημα , για πρώτη φορά, μια εξαιρετική ακουστική εκδοχή του τραγουδιού που αναδεικνύει την «ευφυή τραγουδοποιία» του και τους εκπληκτικούς στίχους που μιλούν κατευθείαν στην καρδιά της νέας γενιάς:

«I like that you’re broken / Broken like me / Maybe that makes me a fool / I like that you’re lonely / Lonely like me / I could be lonely with you»

Με frontman τον Mitchy Collins (της indie pop μπάντας Oh Honey), κιθαρίστα τον Jordan Greenwald και ντράμερ τον Kosta Theodosis, οι lovelytheband ξεκίνησαν να δουλεύουν μαζί στο Χόλιγουντ το 2016.

Η μπάντα έχει εμφανείς επιρροές από τους MGMT, τους Pixies και τους Grouplove – με τραγούδια που επικεντρώνονται σε πιασάρικα ριφάκια και ρυθμικά ντραμς, ενώ οι στίχοι αναφέρονται στις ερωτικές σχέσεις και στη νυχτερινή διασκέδαση με φίλους και μουσική.

Το «Broken» είναι μέσα στα Top 50 με τις περισσότερες αναζητήσεις στο Shazam στις ΗΠΑ για τη χρονιά που διανύουμε.

Όσο για την ίδια την μπάντα, πρόσφατα είδε το «Billboard» να τους τοποθετεί στο No. 1 των 10 εναλλακτικών συγκροτημάτων που αξίζει να προσέξει κανείς μέσα στο 2018.