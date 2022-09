Είναι φίλος ο Louis Tomlinson με τον Zayn; – «Θα πρέπει να τον ρωτήσετε», απαντά

«Υπήρχαν πολλές φορές τα τελευταία δύο χρόνια που τον σκεφτόμουν».

Ο Louis Tomlinson «νιώθει ωραία» που ο Zayn δείχνει ότι σκέφτεται τις καλές στιγμές των One Direction.

Σε εμφάνισή του στο «The Zach Sang Show» για την προώθηση του επερχόμενου δεύτερου σόλο άλμπουμ του, «Faith In The Future», ο Louis Tomlinson απάντησε με επιφύλαξη όταν ρωτήθηκε για την κατάσταση της σχέσης του με τον πρώην συνεργάτη του στο συγκρότημα των One Direction.

«Είμαστε φίλοι; Θα πρέπει να τον ρωτήσετε», είπε ο Louis Tomlinson, προσθέτοντας ότι την τελευταία φορά που του είχε κάνει την ίδια ερώτηση ο Zach Sang, είχε απαντήσει ότι δεν είναι «αρκετά ώριμος για να ξεπεράσει αυτό που με απογοητεύει σε αυτή τη σχέση».

«Δεν ξέρω αν είμαι αρκετά ώριμος τώρα, αλλά σίγουρα είμαι κάπως πιο κοντά στο να το ξεπεράσω όλο αυτό», συνέχισε.

«Υπήρχαν πολλές φορές τα τελευταία δύο χρόνια που τον σκεφτόμουν και ήλπιζα να είναι καλά. Και προσπάθησα να έρθω σε επαφή μαζί του, αλλά είναι δύσκολο, αυτά τα πράγματα. Αλλά σίγουρα του εύχομαι να είναι καλά, σίγουρα του εύχομαι να είναι καλά», ανέφερε.

Στη συνέχεια, ο Louis Tomlinson σχολίασε τα νοσταλγικά βίντεο που δημοσιεύει τελευταία ο Zayn στο Instagram και στα οποία ερμηνεύει τραγούδια των One Direction, με τον συμπαρουσιαστή της εκπομπής Dan Zolot να σημειώνει ότι ο Tomlinson έχει κάνει like στα βίντεο από τον λογαριασμό του.

«Είναι διαφορετικού επιπέδου όσον αφορά τον τραγουδιστή, τον Zayn, σίγουρα. Θα το πω αυτό», είπε και πρόσθεσε: «Δεν το έκανα χωρίς λόγο… Δεν μου άρεσε απλά για να μου αρέσει. Ένιωσα ωραία γιατί, ξέρετε, στο παρελθόν έχει πει ό,τι έχει πει για το συγκρότημα».

Όλα αυτά τα χρόνια, ο Zayn έχει κάνει δηλώσεις που έχουν συζητηθεί σχετικά με τα υπόλοιπα μέλη των One Direction, το είδος της μουσικής του συγκροτήματος, την έλλειψη αυθεντικότητας στα τραγούδια τους, τη φήμη και το πώς η πίεση όλων αυτών επηρέασε την ψυχική υγεία του.

«Και καταλαβαίνω κάποια από αυτά που έλεγε. Αλλά για εμένα, με αυτά τα βίντεο, έδειχνε ότι σκεφτόταν. Έδειχνε ότι σκεφτόταν εκείνες τις στιγμές», συνέχισε ο Louis Tomlinson.

«Φυσικά, την ίδια στιγμή επιδείκνυε την απίστευτη φωνή του. Αλλά γι’ αυτό τον λόγο με έκανε να νιώθω καλά, γιατί έμοιαζε ότι ίσως σκέφτεται τις καλές στιγμές στο συγκρότημα», είπε.