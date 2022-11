Louis Tomlinson: Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για το σπασμένο χέρι του

Ο Louis Tomlinson ενημέρωσε τους θαυμαστές του ότι υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για τον τραυματισμό του στο χέρι του.

Ο πρώην τραγουδιστής των One Direction ακύρωσε μία σειρά από προγραμματισμένες επισκέψεις σε δισκοπωλεία του Ηνωμένου Βασιλείου όπου θα συναντούσε τους θαυμαστές του και θα τους υπέγραφε αντίτυπα του νέου άλμπουμ του «Faith In The Future», αφού έσπασε το δεξί χέρι του επιστρέφοντας από μία συναυλία στη Νέα Υόρκη την περασμένη εβδομάδα.

Ο Louis Tomlinson αποκάλυψε την Τετάρτη ότι χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του τραυματισμού του.

Ο 30χρονος τραγουδιστής εμφανίστηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής 11 Νοεμβρίου στην εκπομπή «The Tonight Show» του Jimmy Fallon για να παρουσιάσει το νέο single του «Silver Tongues» και στη συνέχεια έδωσε μία μοναδική και ζεστή συναυλία στο Irving Plaza της Νέας Υόρκης, χωρητικότητας 1.200 ατόμων.

Επιστρέφοντας από τη συναυλία, ο Louis Tomlinson δήλωσε ότι «κατάφερε να πέσει και να σπάσει το δεξί του χέρι αρκετά άσχημα».

Ο τραγουδιστής, ενημερώνοντας τους θαυμαστές του για την κατάσταση της υγείας του, έγραψε τώρα στο Twitter: «Ελπίζω όλοι να είναι καλά! Η χειρουργική επέμβαση πήγε καλά, οπότε ελπίζω ότι αργά αλλά σταθερά αναρρώνω».

Ο Louis Tomlinson συμπλήρωσε ότι είναι «εντελώς ενθουσιασμένος» που έχει την ευκαιρία να κερδίσει το πρώτο του Νο. 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο με το δεύτερο σόλο άλμπουμ του «Faith In The Future», το οποίο αυτή τη στιγμή μάχεται για τον τίτλο με το «Only The Strong Survive» του Bruce Springsteen.

«Σας ευχαριστώ για όλα! Ας δώσουμε όλα όσα έχουμε!», πρόσθεσε.

Ο Louis Tomlinson ξεκίνησε τη συναυλία του στο Irving Plaza της Νέας Υόρκης ερμηνεύοντας για πρώτη φορά ζωντανά το τραγούδι με το οποίο ανοίγει το «Faith In The Future», το «The Greatest», πριν παρουσιάσει δύο τραγούδια από το πρώτο άλμπουμ του «Walls» (2020), το «Kill My Mind» και το «We Made It».

Συνολικά τραγούδησε 11 τραγούδια, μεταξύ των οποίων και το «Night Changes» των One Direction, ενώ ερμήνευσε επίσης για πρώτη φορά ζωντανά πέντε ακόμα τραγούδια από το «Faith In The Future», συμπεριλαμβανομένων του πρόσφατου single «Silver Tongue» και του «Saturdays».

O Louis Tomlinson επρόκειτο να εμφανιστεί στο Shepherd’s Bush Empire του Λονδίνου την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου, όμως λόγω του τραυματισμού του, μετέφερε τη συναυλία του στις 14 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του.

Νωρίτερα την Πέμπτη έγραψε: «Ξύπνησα σήμερα με ένα καλό συναίσθημα! Δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω από το να ξαπλώνω στο κρεβάτι από τότε που έσπασα το χέρι μου, οπότε ήμουν πολύ στο Twitter. Η υποστήριξή σας σε αυτό το άλμπουμ σημαίνει πάρα πολλά για εμένα»

