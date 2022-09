Ο Louis Tomlinson βρίσκει την καλλιτεχνική ταυτότητά του: «Θα είναι μία συνεχώς εξελισσόμενη διαδικασία»

«Ήταν αρκετά δύσκολο να καταλάβω πού βρισκόμουν στη μουσική βιομηχανία βγαίνοντας από ένα συγκρότημα του μεγέθους των One Direction», παραδέχεται ο Louis Tomlinson.

Ο Louis Tomlinson μίλησε για την προσπάθειά του να βρει την καλλιτεχνική ταυτότητά του στη νέα μουσική του, κάνοντας λόγο για «μία συνεχώς εξελισσόμενη διαδικασία».

Στις αρχές του μήνες, ο Louis Tomlinson ανακοίνωσε ότι δεύτερο σόλο άλμπουμ του, «Faith In The Future», θα κυκλοφορήσει στις 11 Νοεμβρίου και παρουσίασε το single «Bigger Than Me».

Πριν την επιβεβαίωση του «Faith In The Future», ο Louis Tomlinson συνάντησε το NME στα παρασκήνια του δικού του φεστιβάλ, «Away From Home», που διεξήχθη στη Μάλαγα, τον περασμένο μήνα και μίλησε για το επερχόμενο άλμπουμ του και για τον τρόπο με τον οποίο βρήκε τα πατήματά του μετά τους One Direction.

«Έπρεπε να τελειώσω το δεύτερο άλμπουμ πριν ξεκινήσω περιοδεία. Ξεκινήσαμε την περιοδεία τον Φεβρουάριο και συνεχίζουμε από τότε, οπότε είχα σχεδόν το 99% του δίσκου έτοιμο τότε», αποκάλυψε

Το «Faith In The Future» διαδέχεται το «Walls» του 2020, ένα άλμπουμ για το οποίο, όπως λέει, εξακολουθεί να είναι «εξαιρετικά υπερήφανος».

«Αλλά ήταν αρκετά δύσκολο να καταλάβω πού βρισκόμουν στη μουσική βιομηχανία βγαίνοντας από ένα συγκρότημα του μεγέθους των One Direction και τι ακριβώς ήταν οι One Direction», τόνισε ο Louis Tomlinson.

«Υπήρχε ένα κομμάτι που έδειχνε ότι περνούσα από το δικό μου στάδιο ανάπτυξης, αλλά το έκανα υπό το βλέμμα του κοινού. Νομίζω ότι για το σημείο στο οποίο έφτασα σε αυτόν τον δίσκο, νιώθω πολύ, πολύ υπερήφανος και περιλαμβάνει σίγουρα τραγούδια που νομίζω ότι με χαρακτηρίζουν καλύτερα ως καλλιτέχνη», συνέχισε.

Ο Louis Tomlinson εξήγησε ακόμη ότι στο παρελθόν απέφευγε να πειραματιστεί με ήχους που μπορεί να ήταν στη μόδα εκείνη την εποχή, λέγοντας ότι ανησυχούσε μήπως ακολουθούσε πολύ στενά τις τάσεις.

«Είμαι αρκετά προσεκτικός σε αυτό. Ξέρω ότι μερικές φορές αυτό είναι ενοχλητικό για τον κόσμο, ειδικά λόγω των δύο πρώτων τραγουδιών που έκανα», είπε.

Αυτό δεν σήμαινε πραγματικά ότι δεν άκουγα απαραίτητα πάρα πολλές άλλες απόψεις, αλλά επειδή είχα αυτές τις δύο στιγμές που νομίζω ότι δεν με χαρακτήρισαν πραγματικά, ήταν σημαντικό για εμένα να κάνω τη μουσική μου όσο πιο αληθινή γίνεται. Μερικές φορές ακολουθώντας τις τάσεις, χάνεις λίγο από αυτή την αυθεντικότητα», σχολίασε.

Στην ερώτηση αν νιώθει πιο άνετα με το ποιος είναι τώρα ως καλλιτέχνης, απάντησε: «Ναι, σίγουρα. Ήταν μία διαδικασία και νομίζω ότι θα είναι και μία διαρκώς εξελισσόμενη διαδικασία. Αλλά σίγουρα αισθάνομαι πολύ άνετα όταν απλά ακολουθώ την καρδιά μου μουσικά και βλέπω πού με οδηγεί».

Ο Louis μίλησε επίσης για το φετινό φεστιβάλ του «Away From Home», το οποίο μεταφέρθηκε από την περσινή τοποθεσία του, το Crystal Palace Park του Λονδίνου, στο Fuengirola της Μάλαγα, δίπλα στην παραλία, με ένα κάστρο να δεσπόζει σε έναν γειτονικό λόφο.

«Η ιδέα ήταν πάντα να μετακινηθούμε. Ήταν ένα παιχνίδι με τον τίτλο. Εξετάζαμε μερικά διαφορετικά μέρη, αλλά μόλις είδα αυτό το μέρος, μου φάνηκε πολύ, πολύ ενδιαφέρον», είπε.

«Δεν υπάρχουν πολλοί χώροι που να μοιάζουν έτσι. Και επίσης, θα έλεγα ότι τα τρία τέταρτα της περιοδείας μου ήταν απίστευτα παγωμένα, οπότε ήταν ωραίο να έχουμε λίγο καλό καιρό», πρόσθεσε.