Louis Tomlinson: Το νέο άλμπουμ του τον βοήθησε να καταλάβει «ποια είναι η δουλειά του και η σχέση του με τους θαυμαστές»

Ο Louis Tomlinson οφείλει το νέο άλμπουμ του στο lockdown.

Ο Louis Tomlinson παραδέχεται ότι η πανδημία του έδωσε τη δυνατότητα να κάνει μία αναγκαία επανεκκίνηση αφού ζούσε με «γρήγορους ρυθμούς» για πάρα πολύ καιρό.

Μιλώντας στη ραδιοφωνική εκπομπή «Smallzy’s Surgery» της Αυστραλίας, το πρώην μέλος των One Direction αναφέρθηκε στο νέο τραγούδι του, «Bigger Than Me», και στο επερχόμενο άλμπουμ του με τίτλο «Faith In The Future».

«Υπήρχε μεγάλη πίεση με αυτό, ή τουλάχιστον είχα ασκήσει μεγάλη πίεση στον εαυτό μου όσον αφορά το τι ήθελα από αυτό το πρώτο single», δήλωσε ο Louis Tomlinson, σημειώνοντας ότι ήθελε να «διατηρήσει αυτή τη φόρμα» μετά την έξοδο από το lockdown.

Στα νέα τραγούδια του, όπως εξήγησε, καταγράφει τα «συναισθήματα που είχα κατά τη διάρκεια του lockdown και απλά καταλαβαίνω κατά κάποιο τρόπο ποια είναι η δουλειά μου και η σχέση μου με τους θαυμαστές και τι σημαίνουν όλα αυτά».

Ο Louis Tomlinson παραδέχτηκε ότι αρχικά είχε αντικρουόμενα συναισθήματα σχετικά με την απομόνωση λόγω της πανδημίας, προσθέτοντας ότι ήταν «σίγουρα δύσκολο» να σταματήσει την πορεία του, τη στιγμή που «περίμενε την περιοδεία του για πολύ καιρό».

«Ένιωσα σαν να μου το άρπαξαν κατά κάποιο τρόπο», υποστήριξε, συμπληρώνοντας ότι είχε επίσης επικεντρωθεί στην προσπάθεια «να καταλάβει τι συνέβαινε στον κόσμο» εκείνη την περίοδο.

Αργότερα ο Louis Tomlinson συνειδητοποίησε ότι το lockdown ήταν τελικά κάτι που τελικά το χρειαζόταν.

«Ζω τη ζωή μου με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Και ήταν ωραίο να μην έχω πίεση. Ακόμα και για λίγο χρόνο, ψυχολογικά, αυτό μου άρεσε», εξήγησε.

«Νομίζω ότι με βοήθησε να γράψω με διαφορετικό τρόπο τον δίσκο», πρόσθεσε για το δεύτερο προσωπικό άλμπουμ του. «Υπήρχε πολύς χρόνος για να σκεφτείς και να καθαρίσεις κάπως το μυαλό σου. Ναι, και αυτό είναι προφανώς καλό για το γράψιμο», συνέχισε.

Το νέο άλμπουμ του Louis Tomlinson με τίτλο «Faith In The Future» θα κυκλοφορήσει στις 11 Νοεμβρίου.