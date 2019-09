Η νέα κυκλοφορία του Louis Tomlinson αποκτά εικόνα.

O Louis Tomlinson μοιράζεται το video clip για το νέο single του «Kill My Mind».

Το τραγούδι σηματοδοτεί μία νέα κατεύθυνση στη μουσική του Louis, μία κατεύθυνση που είναι πολύ χαρούμενος και περήφανος να παρουσιάσει στον κόσμο.

Τον τελευταίο μήνα ο Louis παρέλαβε το βραβείο «Best Song Award» στα φετινά Teen Choice Awards για το πρόσφατο single του «Two Of Us».

Ο Louis Tomlinson έχει ήδη κυκλοφορήσει αρκετά προσωπικά singles, συμπεριλαμβανομένου τη συνεργασία του με τον Steve Aoki στο τραγούδι «Just Hold On» και το ντουέτο με την super star Bebe Rexha στο «Back To You». Συνολικά τα τραγούδια τους ως σόλο καλλιτέχνης έχουν συγκεντρώσει πάνω από 1 δισεκατομμύριο streams.

Το 2018 o Tomlinson κέρδισε ένα iHeart Award ως «Best Solo Breakout» και ένα MTV EMA Award ως «Best UK & Ireland Act» για το 2017. Κατατάχθηκε στο Νο. 5 των ανερχόμενων καλλιτεχνών του «Billboard» για το 2018 και έχει πάνω από 60 εκατομμύρια followers συνολικά σε όλες τις σελίδες του στα social media.

Ως μέλος των One Direction έχει πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους.

Τώρα ο Louis Tomlinson ετοιμάζεται για την κυκλοφορία του πρώτου σόλο άλμπουμ του.

«Μου πήρε πολύ καιρό να καταλάβω ποια είναι η θέση μου στο χώρο, αλλά πλέον νιώθω πως επιτέλους έχω βρει τη θέση μου. Έμαθα να εμπιστεύομαι το ένστικτό μου και να εμπλέκομαι σε κάθε πτυχή της καριέρας μου. Οι θαυμαστές μου είναι καταπληκτικοί, αφοσιωμένοι και έχουν μείνει πιστοί σε μένα. Επιτέλους μπορώ να ανακοινώσω πως το άλμπουμ και η περιοδεία μου έρχονται. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για όλα!», δηλώνει.