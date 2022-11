Louis Tomlinson: Ακούστε το νέο τραγούδι «Silver Tongues»

Το «Silver Tongues» αποτυπώνει την εξέλιξη του Louis Tomlinson.

Ο Louis Tomlinson παρουσιάζει με το «Silver Tongues» την τελευταία πρόγευση του δεύτερου άλμπουμ του, «Faith In The Future».

Το «Silver Tongues» έπεται του «Bigger Than Me» και του «Out Of My System», τα οποία θα περιλαμβάνονται επίσης στο «Faith In The Future».

Ο Louis Tomlinson έγραψε το «Silver Tongues» σε συνεργασία με τον Joe Cross (Lana Del Rey, Courteeners) και τον Theo Hutchcraft από τους Hurts. Το «Silver Tongues» είναι μια χαρούμενη αναπόληση του παρελθόντος, που ξεχειλίζει από ελπίδα και αισιοδοξία, και ένα μεγαλειώδες ρεφρέν.

«Το “Silver Tongues” είναι ίσως το τραγούδι για το οποίο είμαι περισσότερο υπερήφανος στον δίσκο», δηλώνει ο Louis Tomlinson.

Σύμφωνα με τα δικά του λόγια, τον έκανε «πραγματικά σίγουρο για το τι πρόκειται να ακολουθήσει».

Το «Silver Tongues» είναι μια εκρηκτική δήλωση αυτοέκφρασης, αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητα εμφανές από την αρχή.

Ξεκινά με τη φωνή του Louis Tomlinson πάνω σε ένα λιτό πιάνο, που δεν απέχει πολύ από τον ήχου του τραγουδιού «Fearless» του άλμπουμ του «Walls», όμως μετά από μία ερμηνεία γεμάτη αυτοπεποίθηση, το θέμα του τραγουδιού γίνεται σύντομα εμφανές.

Η απίστευτη εξέλιξη που έχει σημειώσει ο Lous Tomlinson ως καλλιτέχνης είναι αισθητή στο «Silver Tongues». Παίρνει ρίσκα, αποφεύγει το προφανές και υιοθετεί πιο αφηρημένες προσεγγίσεις στη δημιουργία τραγουδιών.

Ενώ σίγουρα οι pop-rock ήχοι είναι συνώνυμοι με τη σόλο μουσική του, αυτό το κομμάτι ανεβάζει τον ήχο του πολλές ταχύτητες.

«Ξέρεις, όταν είμαι μαζί σου, είμαι πολύ πιο ευτυχισμένος… Νύχτες σαν κι αυτές, θα θυμόμαστε εκείνα τα τραγούδια που γράψαμε, μόνο εμείς ξέρουμε… Μου χαμογελάς και μου λες “ήρθε η ώρα να φύγουμε”, αλλά εγώ δεν έχω όρεξη να πάω σπίτι…», τραγουδά.

Ο Louis Tomlinson μίλησε για την αγάπη του για το «Silver Tongues» σε δηλώσεις που παραχώρησε στην ιστοσελίδα της Επίσημης Εταιρείας των Charts του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Είναι μία από τις πρώτες φορές που έγραψα ένα τραγούδι που σίγουρα θα μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου να το ακούει, αν δεν το είχα γράψει εγώ», είπε.

«Το κομμάτι είναι πολύ κοντά σε αυτό που ακούω και αγαπώ μουσικά ούτως ή άλλως. Όταν το έγραψα με έκανε να νιώσω πραγματικά σίγουρος ότι έγραφα το άλμπουμ που ήθελα να γράψω. Αισθάνομαι πραγματικά σίγουρος για αυτό που πρόκειται να ακολουθήσει», ανέφερε.

Το νέο άλμπουμ «Faith In The Future» του Louis Tomlinson θα κυκλοφορήσει από την BMG την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου.