Louis Tomlinson: «Το πρώτο άλμπουμ των One Direction ήταν χάλια»

Ο Louis Tomlinson σχολίασε την επέτειο των δώδεκα ετών από τη δημιουργία των One Direction.

Ο Louis Tomlinson πιστεύει ότι το πρώτο άλμπουμ των One Direction ήταν «χάλια».

Ο 30χρονος τραγουδιστής μίλησε για τη συμπλήρωση δώδεκα ετών από τη δημιουργία των One Direction στο βρετανικό «The X Factor» και παραδέχτηκε ότι δεν θεωρεί ότι το πρώτο άλμπουμ τους, «Up All Night», ήταν καλό.

Μιλώντας στην αυστραλιανή ραδιοφωνική εκπομπή «Smallzy’s Surgery», είπε: «Σαν σήμερα πριν από δώδεκα χρόνια σχηματίστηκε το συγκρότημα, αλλά το πρώτο άλμπουμ ήταν ούτως ή άλλως χάλια».

Ο Louis Tomlinson αυτή την περίοδο ετοιμάζει το δεύτερο σόλο άλμπουμ του και ομολόγησε ότι νιώθει μεγάλη πίεση να φτάσει στο ύψος της επιτυχίας των One Direction.

«Υπάρχει ακόμα πίεση προφανώς για εμένα να κάνω έναν καλό δίσκο και που προσπαθώ να βρω τα πατήματά μου βγαίνοντας από ένα τόσο μεγάλο συγκρότημα όπως οι One Direction», ανέφερε.

Το άλμπουμ «Up All Night» των One Directon κυκλοφόρησε το 2011 και περιείχε επιτυχίες όπως το «What Makes You Beautiful», «One Thing» και το «Gotta Be You».

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Ο Louis Tomlinson διαψεύδει τις φήμες περί εντάσεων μεταξύ των One Direction

Ο Louis Tomlinson δεν είναι το μόνο μέλος των One Direction που έχει ασκήσει κριτική στη μουσική του συγκροτήματος, καθώς ο Zayn δήλωσε το 2016, ένα χρόνο μετά την αποχώρησή του από το σχήμα, ότι τα τραγούδια τους ήταν «γενικευμένα όσο δεν πάει».

«Δεν υπήρχε ποτέ χώρος για να πειραματιστώ δημιουργικά στο συγκρότημα», υποστήριξε o Zayn.

«Αν τραγουδούσα ένα hook ή έναν στίχο ελαφρώς R&B ή ελαφρώς κοντά στον εαυτό μου, πάντα θα το ηχογραφούσαμε 50 φορές μέχρι να υπάρξει μία ευθεία εκδοχή που να είναι pop, γενική όσο δεν πάει, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή την εκδοχή», εξήγησε.

«Όποτε πρότεινα κάτι, έλεγαν ότι δεν μας ταίριαζε. Υπήρχε απλά μία γενική αντίληψη που είχε ήδη το management για το τι θέλουν για το συγκρότημα και εγώ απλά δεν ήμουν πεπεισμένος για αυτό που πουλούσαμε», αποκάλυψε.

«Δεν ήμουν 100% πίσω από τη μουσική. Δεν ήμουν εγώ. Ήταν μουσική που μας είχε ήδη δοθεί και μας είπαν ότι αυτό είναι που θα πουλήσει σε αυτούς τους ανθρώπους», πρόσθεσε.

Παρά τα σχόλιά του, ο Louis Tomlinson επέμεινε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι εξακολουθεί να είναι «πάρα πολύ υπερήφανος» για τους One Direction.

«Είμαι περισσότερο από ευτυχής να μιλάω για το συγκρότημα σε κάθε συνέντευξη. Είναι κάτι για το οποίο είμαι πάρα πολύ υπερήφανος», είπε.

«Είμαι πάρα πολύ υπερήφανος. Είμαι πάρα πολύ υπερήφανος για εκείνες τις μέρες, προφανώς. Θέλω να πω, ήταν κάτι απίστευτο να κάνεις σε τόσο νεαρή ηλικία. Έχω καταπληκτικές αναμνήσεις», πρόσθεσε.