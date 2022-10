Ο Louis Tomlinson για πρώτη φορά στην Αθήνα

Ο Louis Tomlinson θα επισκεφθεί την Ελλάδα στο πλαίσιο της νέας παγκόσμιας περιοδείας του.

Ο Louis Tomlinson θα εμφανιστεί στις 20 Σεπτεμβρίου 2023 στο Θέατρο Πέτρας στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του «Faith In The Future».

Ο διάσημος βρετανός τραγουδιστής και μουσικός Louis Tomlinson, πρώην μέλος των One Direction και συνδημιουργός επιτυχιών όπως τα «Story Of My Life», «Midnight Memories», «Perfect» και «History» θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε μια συναυλία με αγαπημένα hits αλλά και υλικό από το νέο άλμπουμ του «Faith In The Fiture» που κυκλοφορεί στις 11 Νοεμβρίου.

O Louis Tomlinson μας δίνει μια γεύση από το επερχόμενο «Faith In The Future» με το δεύτερο κατά σειρά single, με τίτλο «Out Of My System», χωρίς αμφιβολία την πιο περιπετειώδη στιγμή του δίσκου – ένα punky, επιθετικό κομμάτι που εντυπωσιάζει από το πρώτο κιόλας άκουσμα, με την υπογραφή του ίδιου και των Nicolas Rebscher και Dave Gibson.

Η επιστροφή του Louis Tomlinson στη δισκογραφία έγινε τον προηγούμενο μήνα με το πρώτο single του άλμπουμ του, «Bigger Than Me», δύο χρόνια μετά το ντεμπούτο του ως σόλο καλλιτέχνης με το άλμπουμ του «Walls» το 2020, ένας δίσκος που πούλησε εκατομμύρια αντίτυπα.

Το «Bigger Than Me» είναι ένα pop τραγούδι γεμάτο πάθος, που ανέβηκε απευθείας στο Top 40 των βρετανικών ραδιοφώνων.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Louis Tomlinson (@louist91)

Για το νέο δισκογραφικό εγχείρημά του «Faith In The Future», o Louis Tomlinson ένωσε τις δυνάμεις του με πασίγνωστα ονόματα, όπως οι Rob Harvey, Mike Crossey (The 1975, Wolf Alice), Dan Grech (The Killers, The Vaccines, Halsey), Nico Rebscher (Alice Merton), Joe Cross (Courteeners), και τον frontman των Hurts, Theo Hutchcraft.

Κατά την ηχογράφηση ο βασικός στόχος ήταν απλός και απόλυτος: τραγούδια ιδανικά για ένα επικών διαστάσεων live show. Και φυσικά, ο στόχος επετεύχθη.

Το 2021 ήταν η χρονιά εισόδου του Louis Tomlinson στο βιβλίο Guinness, καθώς έσπασε το ρεκόρ για τη livestream συναυλία από σόλο άνδρα καλλιτέχνη που πούλησε τα περισσότερα εισιτήρια.

Συγκεκριμένα, πάνω 160.000 θαυμαστές από 110 και πλέον χώρες παρακολούθησαν τη διαδικτυακή συναυλία του «Live from London» τον Δεκέμβριο του 2020, με τα ποσά που συγκεντρώθηκαν να διατίθενται σε φιλανθρωπικούς σκοπούς και στήριξη ομάδων που επηρεάστηκαν από την πανδημία.

Ο Αύγουστος του 2022 έφερε και την επιστροφή του μονοήμερου φεστιβάλ «Away From Home», με διοργανωτή και καλλιτεχνικό διευθυντή τον Louis Tomlinson.

Σχεδόν 18.000 θεατές συγκεντρώθηκαν στη Μάλαγα της Ισπανίας για να δουν ζωντανά μερικά από τα πιο δημοφιλή ονόματα της νέας βρετανικής σκηνής, με τα εισιτήρια να εξαντλούνται σε μόλις 24 ώρες.

Louis Tomlinson

Θέατρο Πέτρας

Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου

Ώρα έναρξης: 21:00

Προπώληση εισιτηρίων

Online: www.viva.gr

Τηλεφωνικά: 11876

Σημεία Προπώλησης:

– Public

– Καταστήματα Wind

– Ευριπίδης Βιβλιοπωλεία

– Yoleni’s Greek Gastronomy Center (Σόλωνος 9)

– Viva Spot Τεχνόπολης (μέσα στο χώρο της Τεχνόπολης, είσοδος από οδό Περσεφόνης, Δευτ-Σαβ 11:00-19:00)