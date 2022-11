Louis Tomlinson: Πρώτη φορά στο No. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου με το «Faith In The Future»

Το νέο άλμπουμ του Louis Tomlinson έκανε ντεμπούτο στο No. 1 των charts, επικρατώντας του Bruce Springsteen.

Ο Louis Tomlinson κέρδισε το πρώτο του No. 1 σόλο άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο με τη νέα δισκογραφική δουλειά του «Faith In The Future».

Ως μέλος των One Direction, ο Louis Tomlinson έχει ανέβει τέσσερις φορές στην κορυφή των πωλήσεων albums στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ το πρώτο προσωπικό άλμπουμ του, το «Walls», έφτασε στο Νο. 4 των charts.

Εντυπωσιακός είναι και ο τρόπος με τον οποίο ο Louis Tomlinson κυριάρχησε στην πρώτη θέση. Το δεύτερο σόλο άλμπουμ του pop τραγουδιστή επικράτησε του «Only The Strong Survive» του Bruce Springsteen, μια συλλογή με διασκευές soul τραγουδιών, που έκανε ντεμπούτο του στο Νο. 2 του επίσημου chart στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα δύο άλμπουμ χώριζαν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας λιγότερες από 1.200 πωλήσεις, όπως ανέφερε η Επίσημη Εταιρεία Charts (Official Charts Company) του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Louis Tomlinson ανέβηκε στην κορυφή με… το ένα χέρι, αφού έσπασε πρόσφατα το χέρι του μετά από εμφάνισή του στο Irving Plaza της Νέας Υόρκης και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

«Σπασμένο χέρι αλλά νούμερο ένα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν μπορώ να το πιστέψω», έγραψε ο 30χρονος τραγουδιστής στα κοινωνικά δίκτυα, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται με το δεξί χέρι του σε νάρθηκα, ενώ με το αριστερό χέρι του κρατά το τρόπαιο της Official Charts Company για το No. 1.

Το «Faith In The Future» είναι το πρώτο σόλο άλμπουμ του Louis Tomlinson που κατακτά το No. 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο και το πέμπτο συνολικά, συμπεριλαμβανομένης της δουλειάς του ως μέλος των One Direction.

Το εκπληκτικά επιτυχημένο συγκρότημα ανέβηκε στο Νο. 1 με τα άλμπουμ «Take Me Home» (2012), «Midnight Memories» (2013), «Four» (2014) και «Made In The A.M.» (2015).

Το «Faith In The Future» βρίσκεται επίσης στην κορυφή του Vinyl Albums Chart, με τα άλμπουμ με τις υψηλότερες πωλήσεις σε βινύλιο στη βρετανική αγορά, ενώ είναι το εμπορικότερο άλμπουμ της εβδομάδας στα ανεξάρτητα δισκοπωλεία.

Ο Louis Tomlinson είπε στην ιστοσελίδα της Official Charts Company: «Το άλμπουμ μου είναι στο νούμερο ένα των επίσημων charts, δεν μπορώ να πιστέψω ότι το λέω αυτό».

«Θέλω απλώς να πω ένα τεράστιο, τεράστιο ευχαριστώ για όλη την απίστευτη υποστήριξη που μου έδειξαν οι θαυμαστές μου την τελευταία εβδομάδα και σε ολόκληρη την καριέρα μου. Είναι μεγάλη τιμή και δεν ήταν απαραίτητα κάτι που περίμενα. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ!», συνέχισε.

Μέχρι σήμερα, τα μέλη των One Direction έχουν κατακτήσει το No. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου με πέντε σόλο άλμπουμ.

Ο πρώτος που απόλαυσε την κορυφή ήταν ο Zayn με τον παρθενικό δίσκο του «Mind Of Mine» το 2016. Επόμενος ήταν ο Harry Styles, ο οποίος έχει πανηγυρίσει δύο Νο. 1 με το πρώτο άλμπουμ του το 2017 και το «Harry’s House» του 2022. Ο Niall Horan ανέβηκε επίσης στην κορυφή με με το άλμπουμ «Heartbreak Weather» του 2020.

Το νέο άλμπουμ «Faith In The Future» του Louis Tomlinson κυκλοφόρησε στις 11 Νοεμβρίου από την BMG.