Louis Tomlinson: Εξηγεί πώς ξεπέρασε τους θανάτους της μητέρας και της αδελφής του

Η προσωπική εξομολόγηση του Louis Tomlinson για την οικογενειακή τραγωδία που έζησε.

Τα τελευταία χρόνια ο Louis Tomlinson έζησε τόσο ευχάριστες όσο και δυσάρεστες στιγμές στη ζωή του.

Στις αρχές του 2016 έπλευσε σε πελάγη ευτυχίας όταν απέκτησε το πρώτο του παιδί, τον Freddie που μόλις έγινε τεσσάρων ετών, ωστόσο η μοίρα είχε διαφορετικά σχέδια για τη συνέχεια.

Το πρώτο χτύπημα για τον Louis Tomlinson δόθηκε στα τέλη της ίδιας χρονιάς με το θάνατο της μητέρας του, Johannah Deakin, η οποία έχασε τη μάχη με τη λευχαιμία σε ηλικία 43 ετών.

Η μοίρα επιφύλασσε ένα ακόμα άσχημο παιχνίδι στον τραγουδιστή τον Μάρτιο του 2019, όταν έχασε τη 18χρονη αδελφή του Félicité από υπερβολική δόση ουσιών.

Ο Louis Tomlinson μοιράστηκε τα συναισθήματά του για την απώλεια της μητέρας του μέσα από το συγκινητικό τραγούδι «Two Of Us», για το οποίο μίλησε σε συνέντευξή του στο Telegraph Magazine.

«Αυτό που είναι καταπληκτικό σε αυτή τη δουλειά είναι ότι ανεξάρτητα από την κατάσταση, στο τέλος παίρνεις κάτι θετικό», είπε.

«Είναι προφανώς ένα αρκετά συναισθηματικό τραγούδι για μένα, όμως θαυμαστές έρχονται με δάκρυα και λένε πώς τους βοήθησε στις δικές τους τραγωδίες. Είναι απίστευτο. Μπορείς να δώσεις ελπίδα από το σκοτάδι», περιέγραψε.

Όπως ανέφερε στο περιοδικό, ο Louis Tomlinson ήταν δεμένος με τη μητέρα του. Αυτό το δέσιμο γινόταν όλο και πιο δυνατό καθώς ο τραγουδιστής γινόταν όλο και περισσότερο διάσημος.

«Ένα πράγμα που έμαθα από τότε που την έχασα είναι ότι για οποιαδήποτε απόφαση, ακόμα κι αν ήξερα την απάντηση, θα την καλούσα», σημείωσε.

«Δεν συνειδητοποίησα πόσο εξαρτόμουν από εκείνη. Αυτό ήταν το πιο δύσκολο για μένα, να καταλάβω πώς να ζήσω την επόμενη ημέρα παίρνοντας αποφάσεις μόνος μου. Νόμιζα ότι θα έχω πάντα κάποιον να με ακούει και να μου λέει τη γνώμη του. Υπήρχε ένα διαφορετικό επίπεδο φερεγγυότητας με τη μητέρα μου, επειδή την είχα κάνει είδωλο», παραδέχτηκε.

Ο Louis Tomlinson αποκάλυψε στη συνέχεια ότι οι θάνατοι της μητέρας του και της αδελφής του τον επηρέασαν βαθιά.

«Όμως νομίζω ότι το αντιμετωπίζω με την οικογένεια, πώς μπορώ να είμαι εκεί για εκείνους, το οποίο ήταν πολύ πιο εύκολο τη δεύτερη φορά επειδή την πρώτη φορά θρηνούσα και δεν ήξερα τι να πω. Καθώς περνούσε και καιρός, άρχισα να καταλαβαίνω τι να πω στις αδελφές μου», ανέφερε.

«Χωρίς να γίνομαι πολύ γλυκανάλατος, μου αρέσει να φροντίζω άλλους ανθρώπους», συνέχισε.

«Αυτή στιγμή αγχώνομαι προσπαθώντας να πείσω την Daisy και τη Phoebe να πάνε στο Λύκειο. Πηγαίνουν σε ιδιωτικό σχολείο κοντά στην Donny και είναι αρκετά ακριβό. Πληρώνω γι’ αυτό νομίζοντας ότι θα συνεχίσουν, όμως τώρα δεν θέλουν να πάνε. Τους είπα ότι η εκπαίδευση είναι σημαντική. “Είστε 16 και δεν έχετε ιδέα τι είναι ο πραγματικό κόσμος”», είπε.