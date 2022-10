Ο Louis Tomlinson κυκλοφορεί το νέο single «Out Of My System»

Το δεύτερο τραγούδι από το νέο άλμπουμ «Faith In The Future» του Louis Tomlinson.

Ο Louis Tomlinson δίνει άλλη μία γεύση από το επερχόμενο άλμπουμ του «Faith In The Future» με την κυκλοφορία του single «Out Of My System».

Το «Out Of My System» είναι αναμφισβήτητα η πιο περιπετειώδης στιγμή του άλμπουμ. Είναι ένα punky, επιθετικό τραγούδι που έγραψε ο Louis μαζί με τους Nicolas Rebscher και Dave Gibson και που αναμφίβολα θα σας κάνει να σταματήσετε ό, τι κάνετε όταν το ακούσετε για πρώτη φορά.

Την παραγωγή του νέου άλμπουμ «Faith In The Future» του Louis Tomlinson ανέλαβε ο Mike Crossey, ο οποίος έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με ονόματα όπως οι Arctic Monkeys, οι The 1975 και οι Wolf Alice.

Ο Louis Tomlinson συνυπέγραψε το άλμπουμ μαζί με τον frontman των The Music, Rob Harvey και την ομάδα δημιουργών/παραγωγών Red Triangle.

Στο «Faith In The Future» συμμετέχουν επίσης σε επίπεδο δημιουργίας και παραγωγής ο Dan Grech (The Killers, The Vaccines, Halsey), ο Nico Rebscher (Alice Merton), ο Joe Cross (Courteeners) και ο frontman των Hurts, Theo Hutchcraft.

Σε συνέντευξή του στο «The Morning Mash Up» του SiriusXM τον περασμένο μήνα, ο Louis Tomlinson περιέγραψε ότι έδωσε έμφαση στο Faith In The Future» τόσο στον live ήχο όσο και με πολυδιάστατη παραγωγή, σε αντίθεση με τα κιθαριστικά στοιχεία του πρώτου του προσωπικού άλμπουμ «Walls» (2020).

«Είναι πολύ σημαντικό για μένα το live show, αλλά και ο τρόπος παραγωγής των τραγουδιών», δήλωσε ο Louis Tomlinson.

«Εγώ και οι παραγωγοί ήμασταν λίγο πιο θαρραλέοι σε αυτόν τον δίσκο. Ήταν οριακά μονοδιάστατος ο πρώτος δίσκος, όπου σκεφτόμουν μόνο ήχους κιθάρας και τραγούδια με οδηγό την κιθάρα», εξήγησε.

Ο Louis Tomlinson πρόσθεσε ότι οι προβληματισμοί του κατά τη διάρκεια της πανδημίας τον έκαναν να συνειδητοποιήσει ποιο είναι το ύφος της μουσικής που πραγματικά ήθελε να ακολουθήσει.

«Το Lockdown ήταν καλό για τις σκέψεις αυτού του είδους. Συνειδητοποίησα ότι θέλω να κυνηγήσω κάτι άλλο. Ήθελα να βρω κάτι άλλο που να με γεμίζει περισσότερο αυτή τη στιγμή», είπε.

Το «Out Of My System» είναι το δεύτερο single από το νέο άλμπουμ «Faith In The Future» του Louis Tomlinson. Την πρώτη ημέρα του Σεπτεμβρίου κυκλοφόρησε το «Bigger Than Me», είναι ένα pop τραγούδι με ένα μεγαλειώδες και συναισθηματικό ρεφρέν.

Επίσης, ο Louis Tomlinson ανακοίνωσε ότι το 2023 θα πραγματοποιήσει μία μεγάλη περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη. Η περιοδεία θα ξεκινήσει στα τέλη του Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο.

Το νέο άλμπουμ «Faith In The Future» του Louis Tomlinson θα κυκλοφορήσει από την BMG στις 11 Νοεμβρίου.