Louis Tomlinson: «Θα ήταν κρίμα να μην επανενωθούν οι One Direction»

Ο Louis Tomlinson ελπίζει στην επανένωση των One Direction, έστω και σε ένα «μεγάλο γεγονός».

Ο Louis Tomlinson υποστήριξε ότι «θα ήταν κρίμα» να μην επανενωθούν οι One Direction.

Όταν ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης στη βρετανική τηλεοπτική εκπομπή «Lorraine» από την παρουσιάστρια Lorraine Kelly για την πιθανότητα επανασύνδεσης του συγκροτήματος, ο τραγουδιστής είπε: «Μια μέρα, υπάρχουν πολλά κινούμενα μέρη, αλλά θα ήταν κρίμα αν δεν το κάναμε. Το ελπίζω».

Οι One Direction αποτελούνταν αρχικά από τους Louis Tomlinson, Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan και Liam Payne. Το boy band σχηματίστηκε κατά τη διάρκεια της έβδομης σεζόν του βρετανικού «X Factor» το 2010 και διαλύθηκε το 2016.

Ενώ ο Zayn ήταν ο πρώτος που εγκατέλειψε το συγκρότημα το 2015, οι One Direction κυκλοφόρησαν ένα ακόμη άλμπουμ, το «Made In The A.M.», πριν χωρίσουν οριστικά τους δρόμους τους.

Στην πρόταση της Lorraine ότι θα μπορούσε να φέρει τους One Direction ξανά μαζί ένα «μεγάλο γεγονός», ο Louis απάντησε: «Το ελπίζω».

Ο Louis Tomlinson, ο οποίος ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει στις 11 Νοεμβρίου το δεύτερο σόλο άλμπουμ του, «Faith In The Future», τον εξομολογήθηκε ότι το lockdown για τον COVID-19 του έδωσε τον χρόνο να αναπτύξει το δικό του μουσικό ύφος.

«Η εμπειρία του καθενός ήταν διαφορετικά. Όσον αφορά εμένα, περνάω μεγάλο μέρος της ζωής μου σκεπτόμενος ποιο είναι το επόμενο πράγμα. Αν δεν είχα αυτόν τον χρόνο για να κάνω μια επανεκκίνηση, ίσως να ήταν ένας διαφορετικός δίσκος, οπότε νιώθω ευτυχής που είχα αυτόν τον χρόνο», είπε.

«Έμοιαζε λίγο με διαδικασία ο πρώτος μου δίσκος. Υπήρχε ένα κομμάτι της δοκιμής και του λάθους», παραδέχτηκε.

«Προφανώς βγαίνοντας από ένα συγκρότημα του μεγέθους των One Direction, χρειάζεται χρόνος για να βρεις τον εαυτό σου, μουσικά, αλλά πραγματικά πιστεύω ότι τον βρήκα σε αυτό το άλμπουμ και σε αυτό το single», πρόσθεσε ο Louis Tomlinson, ο οποίος κυκλοφόρησε πρόσφατα το νέο single «Bigger Than Me».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Lorraine σημείωσε ότι το «Faith In The Future» φαντάζει ως ένα αισιόδοξο άλμπουμ.

Ο Louis Tomlinson απάντησε: «Αυτό ήταν μια συνειδητή απόφαση. Στον πρώτο μου δίσκο υπήρχε ένα συναισθηματικό βάρος, το οποίο νομίζω ότι ήταν σωστό για την περίοδο εκείνη, αλλά τώρα ήθελα να ξεφύγω από αυτό και να είμαι αισιόδοξος».

Ο 30χρονος τραγουδιστής σχολίασε επίσης σε γενικές γραμμές τις εμπειρίες του από τη συμμετοχή του στο μεγαλύτερο boy band της εποχής του.

«Είναι πιο εύκολο να το βλέπεις τώρα από έξω, ήταν μια τρελή εποχή, αλλά καταπληκτική για να την περάσεις μαζί με άλλους ανθρώπους. Θα ήταν τρομακτικό να το περνούσα μόνος μου σε εκείνη την ηλικία», είπε.