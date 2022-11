Ο Louis Tomlison παρουσιάζει στο νέο άλμπουμ του το σύνολο των δυνατοτήτων του.

Ο Louis Tomlinson κυκλοφορεί το δεύτερο προσωπικό άλμπουμ του «Faith In The Future».

Ο τίτλος του άλμπουμ (Πίστη Στο Μέλλον) εκφράζει την αισιόδοξη κοσμοθεωρία του Louis Tomlinson, ο οποίος δημιούργησε μια συλλογή τραγουδιών σχεδιασμένων για το περιβάλλον των ζωντανών εμφανίσεων.

Αφού πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ενήλικης ζωής του δουλεύοντας ασταμάτητα, ο Louis Tomlinson χάρηκε που πήρε το χρόνο του για να σιγουρευτεί ότι το δεύτερο άλμπουμ του θα ήταν το κατάλληλο.

Το πρώτο single από το άλμπουμ ήταν το «Bigger Than Me» που ενθουσίασε το κοινό, και γρήγορα ακολούθησε το indie punk «Out Of My System».

Το τρίτο και τελευταίο single πριν από την κυκλοφορία του «Faith In The Future», το «Silver Tongues», γράφτηκε σε συνεργασία με τον Joe Cross (Lana Del Ray, Courteeners) και τον Theo Hutchcraft από τους Hurts. Ο Louis Tomlinson το περιέγραψε ως «το τραγούδι για το οποίο είμαι πιο υπερήφανος στον δίσκο».

To άλμπουμ «Faith In The Future» ξεκινάει με εμφατικό τρόπο με τα καταιγιστικά ντραμς του «The Greatest», για το οποίο ο Louis Tomlinson εξηγεί ότι είναι ένας εορτασμός της σχέσης που έχει αποκτήσει με το φανατικό κοινό του.

Στα υπόλοιπα τραγούδια που ξεχωρίζουν συγκαταλέγονται το indie «Written All Over Your Face», το υπέροχο summer anthem «Lucky Again», το συγκινητικό «Angels Fly» και το «Holding On To Heartache», μαζί με το νοσταλγικό «Common People», ένα όμορφο και μελαγχολικό αφιέρωμα στη γενέτειρά του, το Doncaster.

Υπάρχει μια λεπτή ισορροπία στο «Faith In The Future», με τον Louis Tomlison να παρουσιάζει το σύνολο των δυνατοτήτων του, ενώ ποτέ δεν αποφεύγει να ακούγεται για ένα νανοδευτερόλεπτο εντελώς ίδιος.

Στο «All This Time» ο Louis Tomlinson ασχολείται με την dance μουσική, ενώ το «She Is Beauty We Are World Class» είναι ένα ολοκληρωμένο dance κομμάτι ιδανικό για τα ηλιοβασιλέματα της Ιβηρικής, αλλά εξακολουθεί να μοιάζει γνήσιο και ειλικρινές.

Ο Louis Tomlinson συνεργάστηκε για το νέο άλμπουμ του με μια σειρά από αγαπημένους του καλλιτέχνες και δημιουργούς, όπως ο Mike Crossey (The 1975, Wolf Alice), ο Rob Harvey, ο Dan Grech (The Killers, The Vaccines, Halsey) και ο Nico Rebscher (Alice Merton).

Το «Faith In The Future» είναι το πρώτο άλμπουμ του Louis Tomlinson στο πλαίσιο της νέας συνεργασίας του με την BMG.

Ο Louis Tomlinson θα πραγματοποιήσει το 2023 μία μεγάλη παγκόσμια περιοδεία για την προώθηση του «Faith In The Future» που θα κάνει στάση και στην Ελλάδα για μία συναυλία στο Θέατρο Πέτρας στην Αθήνα στις 20 Σεπτεμβρίου 2023.

Βρείτε επίσης το άλμπουμ στο Spotify παρακάτω.