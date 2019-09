Η απώλεια της μητέρας και της αδελφής του έχει στοιχίσει στον Louis Tomlinson, όμως του έχει δώσει και πολλά μαθήματα ζωής.

Ο Louis Tomlinson έχει μάθει να αντλεί δύναμη από την πιο τραυματική εμπειρία στη ζωή του, το θάνατο δύο μελών της οικογένειάς του.

Ο 27χρονος τραγουδιστής μίλησε ανοιχτά για την απώλεια της 19χρονης αδελφής του Félicité Tomlinson και της 43χρονης μητέρας του Johannah Deakin με διαφορά περίπου δύο ετών.

Η Félicité έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Μάρτιο έπειτα από υπερβολική δόση ουσιών, ενώ η μητέρα τους έχασε τη μάχη με τη λευχαιμία το Δεκέμβριο του 2016.

«Όλη αυτή η σκοτεινή φάση που έχω περάσει, ακούγεται ηλίθιο, αλλά μου δίνει δύναμη για όλα τα υπόλοιπα στη ζωή μου, επειδή είναι ό,τι πιο άσχημο πρέπει να αντιμετωπίσω», δήλωσε ο Tomlinson στον Guardian.

«Κάνει όλα τα άλλα να φαίνονται ευκολότερα, όχι λιγότερο σημαντικά, αλλά τα βλέπεις όλα όπως είναι, υποθέτω. Είμαι βέβαιος ότι κάθε καλλιτέχνης το λέει αυτό, αλλά πιστεύω οι θαυμαστές μου, μου δίνουν σημαντική στήριξη.

Ο Louis Tomlinson δίνει τα εύσημα στη μητέρα του για το γεγονός ότι ανέπτυξε τη νοοτροπία του «μισογεμάτου ποτηριού».

«Έχω φτάσει στον πάτο και αισθάνομαι πως οτιδήποτε έρθει στην καριέρα μου, δεν θα είναι τόσο μεγάλο ή βαρύ συναισθηματικά όπως αυτό», λέει για την απώλεια της μητέρα του.

«Από εκεί που ήταν κάτι πραγματικά σκοτεινό έχει γίνει κάτι που μου δίνει δύναμη, με κάνει πιο ισχυρό. Δεν θέλω ο κόσμος να αισθάνεται λύπηση για εμένα. Δεν νιώθω έτσι για τον εαυτό μου. Με κάποιο τρόπο με τροφοδοτεί.»

Ο Louis Tomlinson μοιράστηκε τα συναισθήματά του με το «Two Of Us», ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο στη μητέρα του, ενώ πρόσφατα κυκλοφόρησε το single «Kill My Mind».