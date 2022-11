Louis Tomlinson: Οι επαφές με τα «αδέλφια» του One Direction και η «απελευθέρωση» από το συγκρότημα

Ο Louis Tomlinson εξηγεί γιατί νιώθει «απελευθερωμένος» από τους One Direction στο νέο άλμπουμ του.

Ο Louis Tomlinson αποκάλυψε ότι διατηρεί επαφές με τα «αδέλφια» του από τους One Direction και σημείωσε ότι παρόλο που έχουν χωρίσει τους δρόμους τους, υποστηρίζουν ο ένας τις δουλειές του άλλου.

«Είμαστε αδέλφια. Έχουμε βιώσει τόσα πολλά μαζί. Οπότε νομίζω ότι είναι σημαντικό να το κάνουμε αυτό ο ένας για τον άλλον», είπε ο 30χρονος τραγουδιστής μιλώντας στο ET Canada.

«Κυκλοφορούν τόσα πολλά διαφορετικά singles, που στέλνουμε μηνύματα ο ένας στον άλλον κάθε δεύτερη εβδομάδα», ανέφερε.

«Συνήθως κατά την περίοδο του άλμπουμ, τότε είναι που συνήθως φροντίζω να προσπαθώ να στέλνω μηνύματα στα παιδιά και είμαι σίγουρος ότι θα κάνουν το ίδιο», πρόσθεσε.

Ο Louis Tomlinson δήλωσε επίσης σε μία άλλη συνέντευξή του στο Rolling Stone ότι το νέο άλμπουμ του με τίτλο «Faith In The Future», που κυκλοφόρησε στις 11 Νοεμβρίου, αντικατοπτρίζει την εξέλιξή του μετά τους One Direction, για τους οποίους νιώθει «απίστευτα τυχερός».

«Είχα όλη την απίστευτη εμπειρία μου στο συγκρότημα. Και, τώρα, έχουμε όλοι χρόνο να εκφραστούμε ατομικά», είπε.

«Είμαι στη βιομηχανία πάνω από μία δεκαετία, το οποίο είναι τρελό όταν το σκέφτεσαι, πραγματικά. Αλλά την ίδια στιγμή, νιώθω ότι είμαι ακόμα στην αρχή της σόλο καριέρας μου. Οπότε είναι ευτύχημα να είμαι τόσο ενθουσιασμένος, έχοντας δουλέψει τόσα χρόνια στη βιομηχανία. Όλοι οι καλλιτέχνες, θέλουμε να εξελισσόμαστε συνεχώς, να γινόμαστε καλύτεροι κ.λπ.», σημείωσε.

Ο Louis Tomlinson υποστήριξε ακόμη ότι στο νέο άλμπουμ του «Faith In The Future» απελευθερώνεται από την ταυτότητά του στους One Direction και βρίσκει επιτέλους τον δικό του ήχο.

«Είναι κατά κάποιο τρόπο μία απελευθέρωση από αυτόν που ήμουν στο συγκρότημα. Και αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήμουν ο εαυτός μου στο συγκρότημα, αλλά όταν είσαι ένα νεαρό παλικάρι σε μία τέτοια κατάσταση, δεν με νοιάζει γαμώτο πόσο είσαι ψυχικά, προσπαθείς να προσαρμοστείς σε μία περιγραφή», εξήγησε.

«Και κάποιοι άνθρωποι σου ασκούν αυτή την πίεση. Αλλά θα έλεγα ότι μείωνα τον εαυτό μου λίγο και ήμουν ένας από τους τέσσερις ή πέντε. Ενώ τώρα, είμαι αρκετά τυχερός ώστε να μπορώ να εκφράζομαι ατομικά. Και νομίζω ότι αυτό έγινε με αυτό το άλμπουμ», πρόσθεσε.

«Ένα πράγμα που συνήθως δεν συμβαίνει από ένα συγκρότημα. Συνήθως υπάρχουν δύο άτομα που τα πηγαίνουν μία χαρά, αλλά το να τους βλέπεις όλους να τα πηγαίνουν τόσο καλά είναι απίστευτο», τόνισε.

«Και νομίζω ότι αυτό οφείλεται στην ατομική ταυτότητά μας, αλλά και στο γεγονός ότι είμαστε αρκετά διαφορετικοί. Είναι αρκετά ενδιαφέρον – το γεγονός ότι ταιριάζουμε μαζί ως συγκρότημα, αλλά όταν ακούτε τη δική μας μουσική, είναι αρκετά διαφορετική», σχολίασε.

Ο Louis Tomlinson υποστήριξε επιπλέον ότι το «Faith In The Future» τον εκφράζει πολύ καλύτερα από το πρώτο προσωπικό άλμπουμ του, το «Walls» του 2020, το οποίο χαρακτήρισε «μπερδεμένο» ως προς το ύφος του.

«Αυτό ήταν κάτι που ήταν πολύ σημαντικό για εμένα, γιατί δεν είναι ότι ο πρώτος δίσκος μου δεν είχε ταυτότητα, απλά νομίζω ότι ήταν λίγο μπερδεμένος μερικές φορές σχετικά με το τι ήταν», παραδέχτηκε.

«Σε αυτό το άλμπουμ, νομίζω ότι είναι αρκετά ξεκάθαρο. Νομίζω ότι είναι μία καλή έκφραση του εαυτού μου, του τι μου αρέσει μουσικά, ποιος είμαι σαν άνθρωπος. Ήταν δύσκολο μερικές φορές, αλλά νομίζω ότι πρέπει να μην το παίρνεις πολύ στα σοβαρά. Είναι ο ευκολότερος τρόπος για να παραμείνεις υγιής, πραγματικά», δήλωσε.