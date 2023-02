Ο Louis Tomlinson ένιωθε «ταπεινωμένος» μετά τη διάλυση των One Direction

Ο Louis Tomlinson αποκαλύπτει τα ειλικρινή συναισθήματα που τον διακατείχαν για τη διάλυση των One Direction και την επιτυχία του Harry Styles.

Ο Louis Tomlinson εξομολογείται ότι η διάλυση των One Direction τον έκανε να νιώθει «ταπεινωμένος».

Μιλώντας στην εφημερίδα The Times, ο Louis Tomlinson παραδέχθηκε ότι του πήρε χρόνο για να επεξεργαστεί τους τίτλους τέλους στο δημοφιλές συγκρότημα το 2015.

«Όταν χώρισαν οι One Direction, ταπεινώθηκα, ήμουν εντελώς στεναχωρημένος. Ήμουν λίγο πικρόχολος, υποθέτω επειδή μου φάνηκε σαν άλλη μία απώλεια. Αλλά τώρα καταλαβαίνω καλύτερα τα πράγματα και δεν υπάρχει τόσος θυμός. Είναι αυτό που είναι», θυμήθηκε.

Οι One Direction, οι οποίοι αποτελούνταν από τον Louis Tomlinson, τον Harry Styles, τον Zayn Malik, τον Niall Horan και τον Liam Payne, σχηματίστηκαν αρχικά στο βρετανικό «The X Factor» το 2010 και έκαναν αμέσως θραύση, σημειώνοντας αίσθηση παγκοσμίως εν μία νυκτί.

Το 2015, όμως, όλα άρχισαν να αλλάζουν για τον Louis Tomlinson – και όχι προς το καλύτερο.

Το συγκρότημα ανακοίνωσε ότι θα κάνει ένα διάλειμμα 18 μηνών που έχει κρατήσει επτά χρόνια. Την επόμενη χρονιά, η μητέρα του, Johannah Deakin, πέθανε από λευχαιμία. Δύο χρόνια αργότερα, η 18χρονη αδελφή του Félicité πέθανε από υπερβολική δόση.

Αν και ο Louis Tomlinson δήλωσε ότι δεν είναι σίγουρος αν βρίσκεται σε ένα σημείο όπου θα μπορούσε να συναντήσει ξανά τα υπόλοιπα μέλη των One Direction, ανέφερε ότι θα μπορούσε να φανταστεί μία επανένωση του συγκροτήματος στο μέλλον.

«Είναι δύσκολο να φανταστώ αυτή τη στιγμή ότι θα βρεθούμε ξανά μαζί κάποια ημέρα. Αλλά θα με εξέπληττε αν σε όλη τη ζωή μας δεν υπήρχε μία στιγμή που θα είχαμε μία επανένωση, ή όπως αλλιώς θέλετε να το πείτε. Θα ήμουν έτοιμος γι’ αυτό», είπε.

«Μου λείπουν τα αγόρια και σίγουρα μου λείπει να είμαι ένας από τους πέντε, αλλά μου αρέσει να κάνω και τα δικά μου πράγματα. Ήρθε η ώρα», πρόσθεσε.

Μετά τη διάλυση των One Direction, όπως και τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος, ο Louis Tomlinson ξεκίνησε μία επιτυχημένη σόλο καριέρα. Έχει κυκλοφορήσει δύο σόλο άλμπουμ, το «Walls» το 2020 και το «Faith In The Future» τον Νοέμβριο του 2022, το οποίο έφτασε στο No. 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο No. 5 στις ΗΠΑ.

Παρόλα αυτά, ο Louis Tomlinson δεν θα μπορούσε να μην συγκρίνει τον εαυτό του με τον Harry Styles, ο οποίος έχει κερδίσει στη σόλο καριέρα του τρία βραβεία Grammy και έξι BRIT Awards.

«Λοιπόν, δεν είναι έκπληξη, έτσι δεν είναι;. Πάντα γνωρίζαμε ότι ο Harry ταιριάζει σε αυτό το καλούπι και ήταν καταπληκτικό να το παρακολουθούμε», είπε.

Ο Louis Tomlinson δεν δίστασε επίσης να παραδεχθεί τα ειλικρινή συναισθήματά του για την επιτυχία του Harry Styles.

«Φθόνος; Στην αρχή ίσως, όταν προσπαθούσα να βρω τα πατήματά μου, αλλά δεν είναι ποτέ υγιές να συγκρίνεις τη δική σου επιτυχία με άλλων, έτσι δεν είναι;», ανέφερε.

Σχολιάζοντας του αυτοεκτίμηση και επιτυχία, ο 31χρονος τραγουδιστής πρόσθεσε: «Αυτές τις ημέρες μαθαίνω να ανεβάζω τον εαυτό μου σε εκείνες τις στιγμές που πρέπει. Δεν ήξερα πώς να το κάνω αυτό πριν, αλλά τώρα; Τώρα ξέρω ότι μπορώ να το κάνω».