Ο Louis Tomlinson δώρισε το ποσό των 10.000 δολαρίων (8.180 ευρώ) για να βοηθήσει μία λιλιπούτεια θαυμάστριά του.

Οι γονείς της εννιάχρονης Rylee Sanford ξεκίνησαν μία εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων στην πλατφόρμα του «YouCaring», ώστε να μπορέσουν να τροποποιήσουν το σπίτι τους για να ικανοποιήσουν τις ειδικές ανάγκες της κόρης τους, ελπίζοντας ότι θα της προσφέρουν πρωτοποριακή ιατρική περίθαλψη.

Η Rylee, που ζει στην Georgia των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει μία σπάνια εγκεφαλική δυσλειτουργία (σχιζεγκεφαλία), η οποία προκαλεί εγκεφαλική παράλυση και απαιτεί ειδική φροντίδα.

Η μικρή είναι φανατική θαυμάστρια των One Direction και οι γονείς της αποκάλυψαν ότι «αγαπά τη μουσική και τα ζώα». Επίσης, αγαπά τον Zayn Malik, τον Harry Styles, τον Niall Horan, τον Louis Tomlinson, τον Liam Payne, την Jojo Siwa, την Taylor Swift, τον Luke Bryan και τον Sam Hunt, γράφουν οι γονείς της στη σελίδα του «YouCaring».

Την περιέγραψαν επίσης ως «αληθινή πολεμίστρια» που πάντα έχει ένα χαμόγελο στο πρόσωπό της.

Τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου, κατατέθηκε μία δωρεά ύψους 10.000 δολαρίων με το όνομα του Louis Tomlinson. Ο πρώην συνεργάτης του στους One Direction, ο Zayn Malik, μοιράστηκε την καμπάνια με τους 26,4 εκατ. ακολούθους του στο Twitter, με αποτέλεσμα πολλοί από τους δικούς του θαυμαστές να συνεισφέρουν στην προσπάθεια και να δωρίζουν χρήματα για να βοηθήσουν τη μικρή Rylee Sanford.

Donate if you can 🙏🏽 Big love to you Rylee ! https://t.co/p1Mti2VsZh pic.twitter.com/1mI5eOt9VR

— zayn (@zaynmalik) January 10, 2018