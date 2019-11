Ο Louis Tomlinson παρουσιάζει την υπέροχη μπαλάντα «Don’t Let It Break Your Heart»

Το επόμενο τραγούδι από τον παρθενικό δίσκο του Louis Tomlinson.

Ο Louis Tomlinson κυκλοφορεί το υπέροχο single «Don’t Let It Break Your Heart».

Το «Don’t Let It Break Your Heart» είναι μία λιτή και καλαίσθητη μπαλάντα που αναφέρεται στη δύναμη της ψυχής και στο χρόνο που απαιτείται να γιατρευτεί μετά τις δύσκολες περιόδους.

Ο Louis Tomlinson υπογράφει το τραγούδι μαζί με τους Stuart Crichton, Stephen Wrabel, Cole Citrenbaum and James Newman, ενώ την παραγωγή επιμελήθηκε ο Steve Mac.

Το music video για το «Don’t Let It Break Your Heart», που θα κυκλοφορήσει σύντομα, έχει σκηνοθετήσει Charlie Lightening (Paul McCartney, Liam Gallagher) και αποτελεί το τρίτο μέρος της ιστορίας που εκτυλίχθηκε στα δύο προηγούμενα βίντεο του Tomlinson, για τα τραγούδια «Kill My Mind» και «We Made It».

«Το “Don’t Let It Break Your Heart” είναι ένα τραγούδι για το οποίο είμαι πραγματικά υπερήφανος. Είναι ένα τραγούδι για την ελπίδα, να βλέπεις το ποτήρι μισογεμάτο».

Το single θα συμπεριληφθεί στο πολυαναμενόμενο πρώτο προσωπικό άλμπουμ του Louis Tomlinson, το «Walls» που θα κυκλοφορήσει στις 31 Ιανουαρίου 2020 από τις Syco και Sony Music.

Πρόσφατα ο Louis ανακοίνωσε το πρόγραμμα της παγκόσμιας περιοδείας του για το 2020. Το Σεπτέμβριο ήταν επικεφαλής του φεστιβάλ Coca-Cola Music Experience στη Μαδρίτη, το οποίο παρακολούθησαν 25.000 άνθρωποι, ενώ πρόσφατα τραγούδησε για 65.000 θεατές στην πόλη του Μεξικού.