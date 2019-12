Louis Tomlinson: Το music video για το «Don’t Let It Break Your Heart»

Το «Don’t Let It Break Your Heart» συνεχίζει την ιστορία που εκτυλίχθηκε στα προηγούμενα βίντεο του Louis Tomlinson.

Μόλις κυκλοφόρησε το music video που δίνει εικόνα στην υπέροχη μπαλάντα «Don’t Let It Break Your Heart» του Louis Tomlinson.

Σε σκηνοθεσία του Charlie Lightening, το music video για το «Don’t Let It Break Your Heart» αποτελεί το τρίτο κομμάτι της ιστορίας που ξεκίνησε στο βίντεο του «Kill My Mind» και συνεχίστηκε με το «We Made It».

Η ιστορία παίρνει απρόβλεπτη τροπή όταν εμφανίζεται ο ηθοποιός Geoff Bell, ο οποίος αναγκάζει με απειλές τον Tomlinson και την παρέα του να πραγματοποιήσουν μία ληστεία.

Η αγωνία κορυφώνεται μέχρι το ανατρεπτικό φινάλε που έχει συμβολικό χαρακτήρα.

Τα τραγούδια «Don’t Let It Break Your Heart», «We Made It» και «Kill My Mind» είναι προπομποί του πολυαναμενόμενου πρώτου προσωπικού δίσκου του 27χρονου τραγουδιστή που συστήθηκε ως μέλος του δημοφιλούς συγκροτήματος των One Direction, το οποίο κατέγραψε πωλήσεις άνω των 100 εκατομμυρίων αντιτύπων.

Το debut album του Louis Tomlinson έχει το γενικό τίτλο «Walls» και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 31 Ιανουαρίου από τις Syco / Sony Music.

«Το “Don’t Let It Break Your Heart” είναι ένα τραγούδι για το οποίο είμαι πραγματικά υπερήφανος. Είναι ένα τραγούδι για την ελπίδα, να βλέπεις το ποτήρι μισογεμάτο», σχολιάζει ο Tomlinson για το single.

Την παραγωγή του «Don’t Let It Break Your Heart» έχει φροντίσει ο επιτυχημένος Steve Mac. Το τραγούδι φέρει τις υπογραφές των Louis Tomlinson, Stuart Crichton, Stephen Wrabel, Cole Citrenbaum και James Newman.