Ο Louis Tomlinson διηγείται τις ιστορίες πίσω από τα τραγούδια του «Walls»

«Ξέρω ότι έχω φτιάξει ένα άλμπουμ που με αντιπροσωπεύει και έχει ταυτότητα».

Αν ρωτήσεις τον Louis Tomlinson ποιο είναι το αγαπημένο του τραγούδι από το «Walls» θα αλλάξει γνώμη αρκετές φορές.

Θα μπορούσε να είναι το ομότιτλο τραγούδι, το οποίο έχει γράψει με ένα είδωλο του ή το ακαταμάχητο «Don’t Let It Break Your Heart». Στιχουργικά είναι περήφανος και για τα 12 τραγούδια, που προέρχονται από προσωπικές ιστορίες και εκπροσωπούν απόλυτα την ζωή του. Ο Louis ανυπομονεί να αναδείξει την indie-rock μουσική, μέσα στην οποία μεγάλωσε και με live shows.

«Νιώθω πως αυτή είναι η αρχή της καριέρας μου και πραγματικά ανυπομονώ να παρουσιάσω όλα τα πλάνα μου», δήλωσε ο Louis Tomlinson.

«Ειλικρινά τα τελευταία χρόνια έχω νιώσει όλα τα συναισθήματα που υπάρχουν και μπορώ να πω, πως έχω βγει πιο δυνατός και βέβαιος από ποτέ. Ξέρω ότι έχω φτιάξει ένα άλμπουμ που θα αρέσει στους fans μου, ένα άλμπουμ που με αντιπροσωπεύει και έχει ταυτότητα. Υπήρξαν στιγμές που δεν ήμουν σίγουρος αν κάνω το σωστό. Τώρα, δεν μπορώ να με φανταστώ να κάνω κάτι άλλο».

Το 2019 ήταν η χρονιά που έφτιαξε τον Louis Tomlinson ως solo καλλιτέχνη. Το τραγούδι «Two of Us» που αναφέρεται στην απώλεια της μητέρας του ένωσε τους θαυμαστές του ανά τον κόσμο. Ακολούθησε η κυκλοφορία μίας σειράς από επιτυχημένα singles, τα «Kill My Mind», «We Made It», και «Don’t Let It break Your Heart».

Το 2020 Louis Tomlinson είναι έτοιμος να ξεκινήσει την παγκόσμια περιοδεία του, η οποία θα περιλαμβάνει 50 live shows, με τα περισσότερα είναι ήδη sold out.

Στη δημιουργία του άλμπουμ «Walls» συμμετείχε ο Jamie Hartman (Rag’ n ’Bone, James Bay) και ο Jamie Scott (One Direction, Justin Bieber).

Αν το ομότιτλο τραγούδι «Walls» σας θυμίζει την μουσική των Oasis από τα ‘90s, είναι επειδή ο Louis ακούει ακόμα αυτούς τους δίσκους: «Συγκινήθηκα πολύ όταν ήμουνα στο στούντιο για την ηχογράφηση των έγχορδων του τραγουδιού. Υπήρχαν 25 μουσικοί μέσα στο στούντιο εκείνη την στιγμή και πραγματικά δεν μπορούσα να το πιστέψω», λέει.

Ο νέος δίσκος περιέχει 12 τραγούδια, που στιχουργικά ξεκινάνε από την εποχή που ο Louis ήταν μέλος των One Direction και φτάνουν μέχρι και σήμερα, στην ηλικία των 27.

Το εκπληκτικό «Habit» είναι ένα μήνυμα προς το κοινό και μία ανασκόπηση της διασημότητας, όλα αποτυπωμένα σε μία φανταστική ηλεκτρική κιθάρα με αναφορές στο «Princess Park» για τους πιστούς θαυμαστές των 1D.

«Υπήρχε μία περίοδος που ένιωθα πως η καριέρα μου ήταν σε τεντωμένο σκοινί. Δεν ήμουν σίγουρος αν ήθελα να συνεχίσω. Ήταν εκνευριστικό και φυσικά η διασημότητα μπορεί να γίνει πολύ παρεμβατική όταν δεν είσαι σίγουρος για τον εαυτό σου», αποκαλύπτει ο Louis Tomlinson.

«Όταν όμως προσπαθούσα να με φανταστώ να μην κάνω αυτή την δουλειά και να μην έχω την υποστήριξη των θαυμαστών μου, δεν γινόταν να σταματήσω. Η μουσική είναι η συνήθεια που πάντα επιστρέφω. Το “Habit” είναι ένα ευχαριστώ στο κοινό μου και μία υπενθύμιση πως πρέπει να είμαι ευγνώμων για την θέση που βρίσκομαι», προσθέτει.

Το «We Made It» περιγράφει την περίοδο πριν τη διασημότητα, όταν ο Louis περνούσε χρόνο με την κοπέλα του Eleanor και συζητούσαν για τα μελλοντικά τους όνειρα.

Το «Walls» και το acoustic «Too Young» περιγράφουν το χωρισμό του ζευγαριού που έκανε την σχέση τους πιο δυνατή.

«Το “Too Young” περιγράφει πως είναι να γνωρίζεις τον έρωτα της ζωής σου στα 18, χωρίς να έχεις προετοιμαστεί γι’ αυτό. Μου ήταν πολύ δύσκολο σε εκείνη την ηλικία να μπορέσω να δω τόσο μακριά το μέλλον. Έπρεπε να κάνω μερικά λάθη και να πάρω τον λάθος δρόμο για να καταλάβω τι είχα και τι έχασα», περιγράφει.

«Το “Walls” είναι πιο συγκεκριμένο. Όταν επέστρεψα στο σπίτι μετά από την τελευταία περιοδεία των One Direction. Βρήκα κάποια ρούχα της κοπέλας μου στην ντουλάπα και με πόνεσε αυτό που είχα κάνει. Μου αρέσει πολύ ο indie ήχος του τραγουδιού και η κυκλική του φύση – ανοίγει και κλείνει με τον ίδιο στίχο», διηγείται ο Louis Tomlinson.

Ο στίχος «τίποτα δεν σε ξυπνάει όπως όταν ξυπνάς μόνος» δείχνει την ωρίμανση του Louis ως στιχουργό και αποκαλύπτει μία πιο ευαίσθητη πλευρά του: «Προσποιούμαι ότι δεν είμαι ρομαντικός, αλλά είμαι. Πριν δύο χρόνια δεν θα μπορούσα να έχω γράψει αυτούς τους στίχους. Θα ένιωθα πολύ εκτεθειμένος», παραδέχεται.

Στο «Fearless», που ανοίγει και κλείνει με φωνές παιδιών, ο Louis Tomlinson αναφέρεται στους συνομήλικούς του που μεγάλωσε μαζί και σκέφτεται τι πραγματικά σημαίνει η ηλικία.

«Είμαι σε μία ηλικία – σταυροδρόμι που βλέπω ανθρώπους από το παρελθόν και μου φαίνονται πολύ μεγάλοι. Δεν θέλω να τους αποκαλέσω βαρετούς, αλλά πιστεύω ότι θα μπορούσαν να παίρνουν την ζωή λιγότερο σοβαρά. Έχει σημασία να περνάμε καλά τώρα που είμαστε νέοι γιατί δεν κρατάει για πολύ», εξηγεί.

Το τραγούδι του «Walls» που ηχογραφήθηκε πρώτο είναι το «Almost You», ενώ τελευταίο ηχογραφήθηκε το «Only The Brave» που έχει διάρκεια μόνο 1 λεπτό και 44 δευτερόλεπτα.

«Ο λόγος που κράτησα το “Always You” στο δίσκο είναι ότι είχα ήδη δημοσιεύσει 15 δευτερόλεπτα του τραγουδιού πριν από αρκετά χρόνια και από τότε οι fans μου ήθελαν πολύ να το ακούσουν. Ένιωθα πως τους το χρωστούσα», λέει ο Louis Tomlinson.

«Πιστεύω πως το “Only The Brave” είχε γραφτεί για τον Liam Gallagher. Είναι το μόνο τραγούδι που δεν συμμετείχα πολύ στη δημιουργία του.

Όταν μου το παρουσίασαν το λάτρεψα. Υπήρξαν κάποιες συζητήσεις να μεγαλώσουμε το τραγούδια, αλλά η αλήθεια είναι πως αυτό που το κάνει τόσο φανταστικό είναι πως παρόλο τη μικρή διάρκειά του, περνάει ξεκάθαρα το μήνυμά του», δηλώνει.