Το πρώτο τραγούδι από το νέο άλμπουμ του Louis Tomlinson.

Ο Louis Tomlinson επιστρέφει θριαμβευτικά με το single «Bigger Than Me» από το επερχόμενο δεύτερο άλμπουμ του «Faith In The Future».

Αυτό είναι το πρώτο τραγούδι του Louis Tomlinson μετά την κυκλοφορία του πρώτου προσωπικού άλμπουμ του «Walls» τον Ιανουάριο του 2020, το οποίο κατέγραψε πωλήσεις άνω του ενός εκατομμυρίου.

Το «Bigger Than Me», με τις υπογραφές των Louis Tomlinson, Rob Harvey και Red Triangle και την παραγωγή του Mike Crossey (The 1975 και Wolf Alice), είναι ένα παθιασμένο pop τραγούδι με ένα μεγαλειώδες και συναισθηματικό ρεφρέν.

«Ήταν η πρώτη στιγμή ενθουσιασμού κατά τη δημιουργία αυτού του δίσκου, όπου ένιωσα ότι είχαμε βρει κάτι που τιμούσε το live show», λέει ο Louis Tomlinson για το «Bigger Than Me».

«Πάντα προσπαθούσα να είμαι ένας πολύ φυσιολογικός, ταπεινός άνθρωπος σε αυτή τη ζωή, αλλά υπάρχει μία γραμμή ανάμεσα σε αυτό και στην ευθύνη που απορρέει από τη θέση στην οποία βρίσκομαι», συνεχίζει.

«Συνειδητοποίησα από αυτά τα live shows τι σημαίνουν για τους θαυμαστές μου και πως ό, τι κάνω είναι “μεγαλύτερο από εμένα”. Μοιάζει σαν να έχω ωριμάσει όταν βάζω τις απόψεις για τον εαυτό μου στο πίσω μέρος του μυαλού μου και σκέφτομαι τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τους άλλους ανθρώπους», εξήγησε.

Το άλμπουμ «Faith In The Future» του Louis Tomlinson θα κυκλοφορήσει από την BMG στις 11 Νοεμβρίου.

Εκτός από τον Mike Crossey, ο Louis Tomlinson έχει συνεργαστεί στο νέο άλμπουμ του με διάσημα ονόματα όπως οι Rob Harvey, Dan Grech (The Killers, The Vaccines, Halsey), Nico Rebscher (Alice Merton), Joe Cross (Courteeners) και τον frontman των Hurts, Theo Hutchcraft.

Κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης του άλμπουμ, ο Louis Tomlinson είχε έναν βασικό στόχο: να δημιουργήσει τραγούδια που να ταιριάζουν σε ένα δυναμικό live show, μία αποστολή στην οποία ανταποκρίθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Το 2021, ο Louis Tomlinson σημείωσε το Παγκόσμιο Ρεκόρ Guinness για τη διαδικτυακή συναυλία από σόλο άνδρα καλλιτέχνη με τους περισσότερους θεατές.

Ο 30χρονος τραγουδιστής πραγματοποίησε ένα από τα μεγαλύτερα live streaming συναυλιακά γεγονότα του 2020, το οποίο παρακολούθησαν 160.000 θαυμαστές από περισσότερες από 110 χώρες, συγκεντρώνοντας χρήματα για διάφορες σημαντικές φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Ο Louis Tomlinson συνεχίζει αυτή τη στιγμή την τεράστια sold out παγκόσμια περιοδεία του, η οποία έχει ταξιδέψει μέχρι στιγμής στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ και στη Νότια Αμερική.

Η περιοδεία περιλάμβανε 19 sold out συναυλίες στη Λατινική Αμερική, ένα sold out βράδυ στο Wembley Arena του Λονδίνου και μία άκρως συγκινητική συναυλία στην πόλη του Louis, το Ντόνκαστερ της Αγγλίας. Η περιοδεία επισκέφθηκε πρόσφατα την Ασία και την Αυστραλία για εννέα ακόμη sold out συναυλίες.

Συνολικά, η περιοδεία του Louis Tomlinson έχει πουλήσει 500.000 εισιτήρια σε όλο τον κόσμο και θα ολοκληρωθεί αυτό το Σάββατο με μια sold out συναυλία στον Ιππόδρομο San Siro του Μιλάνου.