Louis Tomlinson: Οι αταξίες των One Direction και το «μισογεμάτο ποτήρι» στη ζωή

Ο Louis Tomlinson εξηγεί γιατί επιλέγει πάντα να βλέπει «μισογεμάτο» το ποτήρι στη ζωή.

Ο Louis Tomlinson μίλησε για τις αταξίες των One Direction και την αθεράπευτα αισιόδοξη στάση του απέναντι στη ζωή.

«Ήμασταν όλοι αξιαγάπητα αγόρια. Ήμασταν υπέροχα, υπέροχα αγόρια», δήλωσε ο Louis Tomlinson σε μία νέα συνέντευξή του στο Page Six για το πενταμελές συγκρότημα που έκλεψε καρδιές.

Ο Louis Tomlinson, ο Harry Styles, ο Niall Horan, ο Liam Payne και ο Zayn Malik ένωσαν τις δυνάμεις τους για πρώτη φορά ως One Direction στο βρετανικό «The X Factor» το 2010.

Το συγκρότημα, το οποίο κυκλοφόρησε επιτυχίες όπως το «What Makes You Beautiful» και το «Story of My Life», σημειώσει πωλήσεις άνω των 70 εκατομμυρίων δίσκων παγκοσμίων και λατρεύτηκε στο έπακρο από τα εκατομμύρια των νεαρών θαυμαστών του σε όλο τον κόσμο.

Ωστόσο, ο Louis Tomlinson παραδέχτηκε ότι παρά το γεγονός ότι ήταν «υπέροχα αγόρια», κατάφεραν να κάνουν κάποιες αταξίες.

«Υπήρχαν στιγμές, φυσικά, που θέλαμε να είμαστε “κανονικά νεαρά παλικάρια” και να βγούμε έξω να πιούμε ένα ποτό και να κάνουμε ό,τι κάνουν τα νεαρά παλικάρια σε εκείνη την ηλικία, και έτσι αυτό ήταν μία μικρή πρόκληση», εξήγησε.

«Νομίζω ότι βρήκαμε τους δικούς μας τρόπους για να το κάνουμε αυτό», συμπλήρωσε, χωρίς να μοιράζεται περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Louis Tomlinson πρόσθεσε ότι είναι ευγνώμων που έζησε αυτή την εμπειρία με τους One Direction.

«Ήταν πολύ όμορφο που περάσαμε αυτό το στάδιο της ζωής μας μαζί. Ήμασταν όλοι πολύ νέοι, 16 με 18 ετών. Έτσι, ήμασταν νέα παιδιά και περνούσαμε την τρέλα μαζί σε αυτή τη νεαρή ηλικία», ανέφερε.

Τους One Direction συγκλόνισε το 2015 η αιφνιδιαστική αποχώρηση του Zayn Malik, ενώ την επόμενη χρονιά το συγκρότημα ανακοίνωσε ότι θα έκανε ένα «διάλειμμα επ’ αόριστον».

Ενώ ο Louis Tomlinson ακολούθησε στη συνέχεια μία επιτυχημένη σόλο καριέρα, δέχτηκε παράλληλα πολλά χτυπήματα της μοίρας.

Το 2016 έφυγε από τη ζωή η μητέρα του, Johannah Deakin, από λευχαιμία σε ηλικία 43 ετών και το 2019 έχασε τη μικρότερη αδελφή του, Felicité Tomlinson, από υπερβολική δόση ναρκωτικών σε ηλικία 18 ετών.

Παρόλα αυτά, ο Louis Tomlinson περιγράφει τον εαυτό του ως έναν «εξαιρετικά» αισιόδοξο άνθρωπο.

«Είμαι τυχερός έτσι γιατί πάντα ήμουν έτσι. Πάντα έβλεπα το ποτήρι μισογεμάτο», δήλωσε.

Τόσο πολύ που ο Louis Tomlinson ονόμασε «Faith In The Future» (Πίστη στο μέλλον) το τελευταίο άλμπουμ του και την παγκόσμια περιοδεία του, που θα κάνει στάση και στην Αθήνα και στο Θέατρο Πέτρας στις 20 Σεπτεμβρίου.

«Νομίζω ότι είναι ένα ωραίο, θετικό μήνυμα που πρέπει να βγάλουμε προς τα έξω», εξήγησε. «Και ναι, ήμουν αρκετά τυχερός ώστε να είμαι πάντα αισιόδοξος στη ζωή. Οπότε ήθελα απλώς να το δείξω αυτό», ανέφερε

«Όλοι έχουμε τις δικές μας ανησυχίες και απογοητεύσεις, αλλά όποιες κι αν είναι αυτές οι απογοητεύσεις, αυτό που προσπαθούσα πάντα να κάνω είναι να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο, ό, τι κι αν αντιμετώπιζα στη ζωή μου», συνέχισε.

«Το μόνο που προσπαθώ να πω είναι να στέλνετε θετικά μηνύματα. Είναι τόσο απλό, πραγματικά», τόνισε ο Louis Tomlinson.