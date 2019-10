Μία γεύση από το νέο τραγούδι του δίνει ο Louis Tomlinson.

Ο Louis Tomlinson σκόρπισε χαρά στους θαυμαστές τους ανακοινώνοντας την κυκλοφορία ενός ολοκαίνουργιου single με τίτλο «We Made It».

Ο 27χρονος τραγουδιστής δημοσίευσε στα προφίλ του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο διάρκειας οκτώ δευτερολέπτων του τραγουδιού.

Στο σύντομο βίντεο ακούγεται ο Louis Tomlinson να τραγουδά: «Θυμάμαι εκείνες τις νύχτες, εγώ με εσένα, φτηνά ποτά, πίναμε όλο το βράδυ…»

Όπως ενημέρωσε ο Βρετανός καλλιτέχνης τους ακολούθους του, το «We Made It» θα κυκλοφορήσει ψηφιακά την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου.

Ο Louis Tomlinson είχε αναρτήσει στα social media ένα απόσπασμα του τραγουδιού κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, γράφοντας κατά λέξη στο μήνυμά του, χωρίς να αποκαλύπτει τότε τον τίτλο του: «Το βίντεο που δημοσίευσα προηγουμένως είναι ένα τραγούδι που ονομάζεται “** **** It”«.

Το «We Made It» δεν ήταν η μοναδική ανακοίνωση στην οποία προέβη το πρώην μέλος των One Direction.

«Ετοίμασα ένα νέο mix για κάτι για το άλμπουμ», έγραψε στο Twitter o Tomlinson προμηνύοντας το καινούργιο τραγούδι του, με αποτέλεσμα να ηχήσει συναγερμός στις τάξεις των θαυμαστών του, οι οποίοι περιμένουν με αγωνία το πρώτο προσωπικό του άλμπουμ του.

Το «We Made It» αποτελεί το τρίτο single του Louis Tomlinson για φέτος και έρχεται μετά το «Kill My Mind» και το «Two Of Us».