Το δεύτερο προσωπικό άλμπουμ του Louis Tomlinson.

Ο Louis Tomlinson ανακοινώνει το νέο άλμπουμ «Faith In The Future».

Ο 30χρονος τραγουδιστής αποκάλυψε ότι το «Faith In The Future» θα κυκλοφορήσει στις 11 Νοεμβρίου και συγχρόνως έδωσε στη δημοσιότητα τόσο το εξώφυλλό του όσο και τους τίτλους των 14 τραγουδιών που θα περιέχει.

«Είμαι τόσο ενθουσιασμένος που μπορώ επιτέλους να σας πω ότι το νέο άλμπουμ μου “Faith In the Future” κυκλοφορεί στις 11 Νοεμβρίου», έγραψε στην ανακοίνωσή του στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αφού ζούσα με αυτό το άλμπουμ για λίγο καιρό, ανυπομονώ να το ακούσετε όλοι σας», πρόσθεσε.

Η ανάρτηση του Louis Tomlinson περιλαμβάνει δύο φωτογραφίες. Η πρώτη φωτογραφία είναι το εξώφυλλο του άλμπουμ, το οποίο από μία σκοτεινή φωτογραφία όπου κοιτάζει κατευθείαν τον φακό, με το πρόσωπό του μισοφωτισμένο, ενώ στα δεξιά του εμφανίζεται με κόκκινα γράμματα ο τίτλος «Faith In The Future».

Η δεύτερη φωτογραφία είναι το οπισθόφυλλο του «Faith In The Future», όπου αναφέρονται αναλυτικά οι τίτλοι των 14 τραγουδιών του άλμπουμ.

Το «Faith In The Future» θα περιέχει τα τραγούδια «The Greatest», «Written All Over Your Face», «Bigger Than Me», «Lucky Again», «Face the Music», «Chicago», «Common People», «Out Of My System», «Angels Fly», «Saturdays», «Silver Tongues», «She Is Beauty We Are World Class», «All This Time» και «That’s the Way Love Goes».

Ο Louis Tomlinson ολοκλήρωσε την ανάρτησή του με ένα μήνυμα ευγνωμοσύνης προς τους θαυμαστές του. «Σας ευχαριστώ που μου επιτρέπετε να κάνω τη μουσική που θέλω να κάνω», έγραψε.

Το «Faith In The Future» είναι το δεύτερο προσωπικό άλμπουμ του Louis Tomlinson. Διαδέχεται το ντεμπούτο του με το «Walls» το 2020, το οποίον έφτασε στο Νο. 9 του Billboard 200 στις ΗΠΑ και στο Νο. 4 στο chart του Ηνωμένου Βασιλείου.

Επίσης, το «Faith In The Future» είναι το πρώτο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει ο Louis Tomlinson από τη νέα δισκογραφική στέγη του, την BMG, στην οποία εντάχθηκε τον Μάιο του 2021.