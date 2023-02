Ο Louis Tomlinson ανατρέχει στις ημέρες των One Direction στο trailer του «All Of Those Voices»

«Για εμένα ήταν το συγκρότημα ή τίποτα», εξομολογείται ο Louis Tomlinson.

Η τελευταία εμφάνιση των One Direction είναι το απόσπασμα με το οποίο ξεκινά το trailer του επερχόμενου ντοκιμαντέρ «All Of Those Voices» του Louis Tomlinson.

«Απόψε εμφανίζεται για τελευταία φορά», αναγγέλλει μία φωνή, ενώ ακούγονται παθιασμένες κραυγές. «Είναι οι One Direction». Στο trailer του ντοκιμαντέρ, που θα κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα, ο Louis Tomlinson εξομολογείται πόσο πολύ είχε πάρει κατάκαρδα αυτά τα λόγια.

«Νόμιζα ότι για εμένα ήταν το συγκρότημα ή τίποτα. Ήταν δύσκολο για εμένα να φανταστώ τον εαυτό μου μόνο του. Δεν έβλεπα τρόπο να επιστρέψω, ούτε καν μουσικά – απλά να κάνω οτιδήποτε», παραδέχεται ο Louis Tomlinson.

Το συγκρότημα στην τελευταία εμφάνισή του επέστρεψε εκεί που ξεκίνησαν όλα.

Οι One Direction εμφανίστηκαν στο φινάλε του βρετανικού «X Factor» τον Δεκέμβριο του 2015 και τραγούδησαν το «Infinity» και το «History», ένα τραγούδι που υπόσχεται ότι «αυτό δεν είναι το τέλος» και παράλληλα ήταν ένα αποχαιρετιστήριο μήνυμα ενόψει ενός διαλείμματος 18 μηνών, το οποίο έχει πλέον διαρκέσει επτά χρόνια.

Ένα μήνα νωρίτερα, οι One Direction είχαν ερμηνεύσει το τραγούδι κατά τη διάρκεια της τελευταίας συναυλίας τους στο Σέφιλντ στο πλαίσιο της περιοδείας «On the Road Again».

«Άρχισα να αισθάνομαι ότι, ω, ίσως έχω κάποια ατομική αξία», προσθέτει ο Louis Tomlinson, κάνοντας ένα άλμα προς τα εμπρός, όταν η σκόνη είχε κατακαθίσει. «Μήπως θα μπορούσα να κάνω λίγη μουσική μόνος μου;».

Ο τραγουδιστής, ο οποίος κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο το δεύτερο σόλο άλμπουμ του, «Faith In The Future», στη συνέχεια θυμάται μία συζήτηση που είχε με την εκλιπούσα μητέρα του σχετικά με το ενδεχόμενο αυτό. «Μου είπε: “Προφανώς αυτό θα κάνεις”».

Η φωνή του Louis Tomlinson είναι τοποθετημένη πάνω σε πλάνα που τον ακολουθούν στο στούντιο, στην παραλία, με την παρέα των φίλων του και στα παρασκήνια, πριν βγει μόνος του στη σκηνή και τραγουδήσει μπροστά σε sold-out πλήθη διεθνώς.

«Πραγματικά νιώθω ότι τελικά τα άστρα μπορεί να ευθυγραμμίζονται για εμένα. Νομίζω, τολμώ να πω, ότι είμαι έτοιμος», τονίζει

Το «All Of Those Voices» απαθανατίζει τον Louis Tomlinson στην πιο αληθινή εικόνα του, από τις στιγμές της παγκόσμιας επιτυχίας του μέχρι τις τραγωδίες που τον χτύπησαν, ενώ παράλληλα γίνεται πατέρας και προσαρμόζεται στο δικό του μουσικό ταξίδι.

«Επιτέλους αισθάνομαι άξιος για το πού βρίσκομαι και τι κάνω. Καλώς ήρθατε στον κόσμο μου», λέει στο trailer.

Η πώληση εισιτηρίων για το ντοκιμαντέρ «All Of Those Voices» του Louis Tomlinson, το οποίο θα προβληθεί στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 22 και 25 Μαρτίου, ξεκίνησε την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου.

Επισκεφθείτε το www.allofthosevoices.com για να προμηθευτείτε εισιτήρια και τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τους κινηματογράφους που θα συμμετάσχουν στην προβολή της ταινίας σε όλο τον κόσμο.