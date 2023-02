Louis Tomlinson: Έρχεται στους κινηματογράφους το ντοκιμαντέρ «All Of Those Voices»

Το νέο ντοκιμαντέρ του Louis Tomlinson είναι μία ρεαλιστική εικόνα της ζωής ενός μουσικού στον σύγχρονο γρήγορο κόσμο.

Ο Louis Tomlinson ανακοίνωσε την κινηματογραφική κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου και συγκινητικού ντοκιμαντέρ του «All Of Those Voices».

Σε συνεργασία με την 78 Productions, η Trafalgar Releasing θα φέρει το «All Of Those Voices» στις κινηματογραφικές αίθουσες σε όλο τον κόσμο την Τετάρτη 22 Μαρτίου για περιορισμένο μόνο χρονικό διάστημα.

Η πώληση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου στις 16:00 ώρα Ελλάδας.

Επισκεφθείτε το www.allofthosevoices.com για να προμηθευτείτε εισιτήρια και τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τους κινηματογράφους που θα συμμετάσχουν στην προβολή της ταινίας σε όλο τον κόσμο.

Το «All Of Those Voices» επιχειρεί μία αναζωογονητικά ειλικρινή και αληθινή ματιά στη μουσική διαδρομή του Louis Tomlinson.

Αφήνοντας στην άκρη τη συνηθισμένη λάμψη των ντοκιμαντέρ περί διασημοτήτων, αυτή η ταινία δίνει τη δυνατότητα στο κοινό να παρακολουθήσει μία προσωπική και ανόθευτη εικόνα της ζωής και της καριέρας του Louis Tomlinson.

Το «All Of Those Voices» προσφέρει μέσα από αδημοσίευτο υλικό από προσωπικά βίντεο και από τα παρασκήνια της sold-out παγκόσμιας περιοδείας του Louis Tomlinson το 2022, μία μοναδική ματιά στη ζωή ενός μουσικού στον σημερινό ταχύτατο κόσμο.

Από τις στιγμές της επιτυχίας του ως σούπερ σταρ μέχρι τις προσωπικές τραγωδίες, η ιστορία του Louis Tomlinson χαρακτηρίζεται από ανθεκτικότητα και αποφασιστικότητα.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Ο Louis Tomlinson για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Η ταινία εξερευνά τη διαδρομή του Louis Tomlinson από μέλος των One Direction σε σόλο καλλιτέχνη, καταγράφοντας τις δυσκολίες και τους θριάμβους που καθόρισαν την εξέλιξή του.

Από την πανηγυρική κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ του «Walls» μέχρι τη δημιουργία του δεύτερου άλμπουμ του, «Faith In The Future», που κατέκτησε την κορυφή των charts το 2022, η ταινία δείχνει μία πλευρά του Louis Tomlinson που οι θαυμαστές του δεν είχαν δει ποτέ πριν, καθώς παλεύει με την πίεση της φήμης και το βάρος της δικής του φωνής.

Σε σκηνοθεσία του Charlie Lightening, του σκηνοθέτη πίσω από το βραβευμένο single «As It Was», το «All Of Those Voices» είναι μία ιστορία για τη δύναμη της αυτογνωσίας και το θάρρος που χρειάζεται για να είσαι ο αληθινός εαυτός σου.

Με έμφαση στην ειλικρίνεια και την ευαισθησία, αυτή η ταινία είναι μία αναζωογονητικά ρεαλιστική προσέγγιση της ζωής ενός μουσικού, η οποία καταγράφει τις πραγματικές μάχες και τους θριάμβους ενός ανθρώπου που αρνήθηκε να φιμωθεί από τις προσδοκίες των άλλων.

Ο Louis Tomlinson δήλωσε: «Αυτό ήταν κάτι που ετοίμαζα εδώ και χρόνια, και είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που επιτέλους θα το παρουσιάσω στον κόσμο».

«Το έχω πει εκατομμύρια φορές, αλλά είμαι αρκετά τυχερός που έχω τους καλύτερους θαυμαστές που θα μπορούσε να ευχηθεί ένας καλλιτέχνης, και καθώς πάντοτε κάνουν τα πάντα για εμένα, ήθελα να μοιραστώ την ιστορία μου “με τα δικά μου λόγια”», συνέχισε.

Ο Marc Allenby, διευθύνων σύμβουλος της Trafalgar Releasing σχολίασε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με τον Louis και το management του για να μεταφέρουμε την απίστευτη ιστορία του στις κινηματογραφικές αίθουσες σε όλο τον κόσμο».

«Η συνεχής επιτυχία του Louis εκτός των One Direction αποτελεί πηγή έμπνευσης και δείχνει ξεκάθαρα την παγκόσ μία εμβέλειά του ως καλλιτέχνη. Ανυπομονούμε να συγκεντρώσουμε τους θαυμαστές του για να γιορτάσουμε τη ζωή και το έργο του στη μεγάλη οθόνη αυτό τον Μάρτιο», πρόσθεσε.