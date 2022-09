Lou Reed: Νέο άλμπουμ με ακυκλοφόρητο υλικό και demo εκδοχές εμβληματικών τραγουδιών

Οι ηχογραφήσεις παρέμεναν κλεισμένες σε έναν φάκελο για σχεδόν 50 χρόνια.

Ένα νέο άλμπουμ του Lou Reed με ακυκλοφόρητο υλικό και demo εκδοχές των πιο εμβληματικών τραγουδιών του θα κυκλοφορήσει αυτό το καλοκαίρι.

Το «Words & Music, May 1965» πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 26 Αυγούστου από τη Light In The Attic σε συνεργασία με τη σύντροφο του Reed, Laurie Anderson, με αφορμή τους εορτασμούς για τη συμπλήρωση των 80 ετών από τη γέννησή του.

Τα τραγούδια του άλμπουμ γράφτηκαν από τον ίδιο Lou Reed και ηχογραφήθηκαν σε μαγνητοταινία από τον μελλοντικό συνεργάτη του στο συγκρότημα Velvet Underground, τον John Cale. Ο Lou Reed ταχυδρόμησε την μαγνητοταινία στον εαυτό του για να καταχωρίσει τα «πνευματικά δικαιώματα του φτωχού» και παρέμεινε σφραγισμένη στον αρχικό φάκελό της για σχεδόν 50 χρόνια.

Το «Words & Music, May 1965» θα περιλαμβάνει τις πρώτες γνωστές ηχογραφήσεις εμβληματικών τραγουδιών, όπως τα «Heroin», «Pale Blue Eyes» και «I’m Waiting For The Man», το οποίο κυκλοφόρησε παράλληλα με την ανακοίνωση του άλμπουμ.

Το άλμπουμ θα συμπληρώσουν ακυκλοφόρητα demos τραγουδιών όπως τα «Buttercup Song», «Buzz Buzz» και «Stockpile».

Το «Words & Music, May 1965» θα κυκλοφορήσει σε διάφορες εκδόσεις, όπως LP βινύλιο, κασέτα, 8-track, ψηφιακά και CD.

Επίσης θα είναι διαθέσιμη μια deluxe έκδοση σε διπλό LP βινύλιο 45 στροφών, η οποία θα περιοριστεί σε 7.500 αντίτυπα παγκοσμίως και θα αποτελείται από δύο LP 12 ιντσών, ένα bonus βινύλιο 7 ιντσών – που θα περιλαμβάνει έξι ακυκλοφόρητα bonus κομμάτια, όπως μια διασκευή του «Don’t Think Twice, It’s All Right» του Bob Dylan, ένα βιβλίο 28 σελίδων με στίχους, αρχειακές φωτογραφίες και σημειώσεις, καθώς και ένα αντίγραφο μιας σπάνιας επιστολής που έγραψε ο Lou Reed στον καθηγητή του στο κολέγιο και ποιητή Delmore Schwartz, περίπου το 1964.

Όλες οι εκδόσεις θα κυκλοφορήσουν στις 26 Αυγούστου, ενώ στις 7 Οκτωβρίου θα κυκλοφορήσει ένα ψηφιακό EP με με τίτλο «Gee Whiz, 1958-1964», το οποίο θα περιλαμβάνει τα έξι bonus τραγούδια από το βινύλιο των 7 ιντσών.

Το εισαγωγικό σημείωμα του άλμπουμ έγραψε ο δημοσιογράφος Greil Marcus.

«Η φτώχεια σ’ αυτά τα τραγούδια – η μπανιέρα στην κουζίνα που ακούγεται στην αδεξιότητά τους, το ανέβασμα στον πέμπτο όροφο που ακούγεται στην αντίστασή τους – σε αφήνει να τα ακούσεις, τώρα, σαν κιμωλία σ’ έναν τοίχο, όχι τα σημάδια που ξεπλένονται με την επόμενη βροχή, αλλά επιγραφές που με κάποιο τρόπο γίνονται μέρος του τούβλου, ακόμα κι αν σε ένα ή δύο χρόνια κανείς δεν θα μπορεί να τις διαβάσει. Κάθε ένα από αυτά τα τραγούδια είναι το δικό του μυθιστόρημα μαθητείας», σημειώνει.

«Φτιάχνουν ένα σκοτάδι, και ο Reed και ο Cale προσπαθούν να βρουν το δρόμο τους μέσα από αυτό. Στο “Heroin”, υπάρχει μόνο ένας υπαινιγμός του τυφώνα που θα ακολουθήσει και του τεράστιου κύρους που θα φέρει δύο χρόνια αργότερα. Το “Pale Blue Eyes” λέει πηγαίνετε πιο μακριά, δεν υπάρχει τέλος σε αυτό, και ξέρεις ότι θα πάνε πιο μακριά – είναι σχεδόν εκεί», περιγράφει.

Η μπομπίνα με τις ηχογραφήσεις των τραγουδιών του άλμπουμ θα εκτεθεί αυτή την εβδομάδα, μαζί με άλλα αντικείμενα που σχετίζονται με τον Lou Reed, στην έκθεση «Lou Reed: Caught Between the Twisted Stars» που θα εγκαινιαστεί στις 9 Ιουνίου στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Παραστατικών Τεχνών της Νέας Υόρκης.