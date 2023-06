Ο Lost Frequencies κυκλοφορεί το feel-good τραγούδι «The Feeling»

Μία εντελώς άλλη πλευρά του ήχου του Lost Frequencies.

Προσδεθείτε καθώς ο Lost Frequencies ετοιμάζεται να σας απογειώσει με το νέο αστραφτερό up-tempo τραγούδι του «The Feeling».

Ο Lost Frequencies ξεκινά το φετινό καλοκαίρι με ένα μαγευτικό τραγούδι που συνδυάζει τη country με την ηλεκτρονική μουσική.

Στο νέο single «The Feeling» του Lost Frequencies εξυφαίνεται ένα υπέροχο μείγμα τόσο δυναμικών ηλεκτρονικών όσο και ακουστικών country στοιχείων, δημιουργώντας μία up-tempo παραγωγή που θα σας κάνει να ακολουθήσετε αβίαστα τον ρυθμό του.

Ο Lost Frequencies δεν μπορεί να περιοριστεί σε ένα μόνο είδος χάρη και αυτή η ικανότητά του αναδεικνύεται στο «The Feeling», ένα ρυθμικά κρουστά, μία ξεχωριστή πινελιά από την κιθάρα και μαγευτικές συγχορδίες, που φέρνει folk λάμψη από τα ηχεία.

Το γεμάτο συναισθήματα «The Feeling», πρόκειται να σας ταξιδέψει σε ένα μέρος όπου ο ήλιος λάμπει και οι καλές στιγμές κυλούν, παρουσιάζοντας μία εντελώς άλλη πλευρά του ήχου του Lost Frequencies, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία στα ύψη.

Ο πολυπλατινένιος DJ και παραγωγός Felix De Laet, ευρύτερα γνωστός ως Lost Frequencies, βρίσκεται σταθερά στην πρώτη γραμμή της dance μουσικής και της ηλεκτρονικής σκηνής, έχοντας σημειώσει εντυπωσιακή επιτυχία καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του.

Ο Lost Frequencies βρίσκεται τακτικά στη λίστα του DJ Mag με τους Top 100 DJs, γεγονός που τον κατατάσσει ανάμεσα στους καλύτερους στον κόσμο, και χαίρει εκτίμησης για τη μουσική του – τόσο στις sold-out ζωντανές περιοδείες του όσο και στα παγκοσμίως αναγνωρισμένα DJ sets του – όπου συνδιαλέγεται με διαφορετικά μουσικά είδη και συγκεντρώνει κοινό από όλο τον κόσμο.

Το 2023 ο Lost Frequencies έλαβε την πρώτη του υποψηφιότητα για BRIT Award με το «Where Are You Now», το οποίο έγινε πλατινένιο, σάρωσε τα charts παγκοσμίως και ξεπέρασε το 1,5 δισεκατομμύριο streams.

Η επιτυχία του τραγουδιού δεν ήταν ασυνήθιστη, καθώς ο Lost Frequencies ξεπέρασε πέρυσι τον εντυπωσιακό αριθμό των 4 δισεκατομμυρίων συνολικών streams.

Καθώς ο Lost Frequencies συνεχίζει να κυκλοφορεί δυναμικά τραγούδι, το «The Feeling» έρχεται πάνω στην ώρα για να γίνει ο ύμνος του καλοκαιριού.

Στο πλαίσιο της μεγάλης καλοκαιρινής περιοδείας του, ο Lost Frequencies αναμένεται να κάνει στάση στην Αθήνα και να εμφανιστεί στο Primer Music Festival 2023 στην Πλατεία Νερού το Σάββατο 26 Αυγούστου μαζί με τον Steve Angello των Swedish House Mafia.