Ο Lost Frequencies κυκλοφορεί το νέο single «Chemical High»

Ο Lost Frequencies συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία του.

Ο Lost Frequencies κυκλοφορεί το νέο σόλο τραγούδι «Chemical High».

Το «Chemical High» είναι μία επική συνέχεια του εξαιρετικά επιτυχημένου «Where Are You Now» με τον Calum Scott και της πρόσφατης συνεργασίας του με τον James Arthur στο «Questions».

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους για τον Lost Frequencies, ο οποίος διαθέτει πάνω από 25 εκατομμύρια ακροατές σε μηνιαία βάση στο Spotify.

Το «Chemical High» είναι βέβαιο ότι θα χαρίσει στο κοινό όσα περιμένει από κάθε κυκλοφορία του Lost Frequencies.

Η εισαγωγή του τραγουδιού με την ηλεκτρική κιθάρα και τα ρετρό συνθεσάιζερ, μαζί με μία deep house πινελιά, δημιουργούν το τέλειο σκηνικό για τη γλυκιά και πιασάρικη ερμηνεία που ακολουθεί. Το τελικό αποτέλεσμα προσφέρει μία μεθυστική δόση σεροτονίνης.

Ο Lost Frequencies δήλωσε: «Αφού κυκλοφόρησα δύο τραγούδια με καταπληκτικούς καλλιτέχνες, ήθελα να επιστρέψω σε μια πιο chill ηλεκτρονική μουσική! Έχει έναν ελαφρώς διαφορετικό ήχο, αλλά το λατρεύω και ελπίζω να το απολαύσετε κι εσείς!».

Το «Chemical High» προσκαλεί τους ακροατές σε ένα ταξίδι μέσα από διαφορετικά μουσικά είδη, διασχίζοντας μελωδικά ηχοτοπία με συναρπαστικές μπασογραμμές και κρουστά που εγγυώνται την επιτυχία.

Ο Βέλγος DJ και μουσικός παραγωγός Lost Frequencies, κατά κόσμον Felix De Laet, έχει γνωρίσει μεγάλη επιτυχία στη διεθνή μουσική βιομηχανία από τότε που έκανε ντεμπούτο με το «Are You With Me» το 2014 το οποίο έγινε πολυπλατινένιο και κατέλαβε το Νο. 1 σε 18 χώρες.

Μέσα σε λίγα χρόνια, ο Lost Frequencies μετατράπηκε από έναν ανερχόμενο παραγωγό σε έναν παγκόσμιο σούπερ σταρ με δισεκατομμύρια streams. Η δική του δισκογραφική εταιρεία Found Frequencies αποτελεί έναν ακόμη πυλώνα όχι μόνο στην ήδη γόνιμη καριέρα του, αλλά και μία εταιρεία που έχει εξαπλώσει την ιδεολογία του και την ένωση της μουσικής ακόμη περισσότερο.

Από τις εντυπωσιακές ζωντανές εμφανίσεις του μέχρι τις μουσικές επιτυχίες του, ο Lost Frequencies συνεχίζει να ανεβαίνει με ιλιγγιώδη ταχύτητα και το 2022 θα συνεχίσει να κάνει αισθητή την παρουσία του σε όλη τη μουσική βιομηχανία και σε όλο τον κόσμο.