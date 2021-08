Lost Frequencies και Calum Scott συνεργάζονται στο νέο single «Where Are You Now»

Ο Lost Frequencies και ο Calum Scott ενώνουν τις δυνάμεις τους.

Μετά την εκπληκτική έναρξη της συνεργασίας του με τη Sony Music με το single «Rise» νωρίτερα φέτος, ο Βέλγος DJ και μουσικός παραγωγός Lost Frequencies εξακολουθεί να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής.

Με δέκα πολυπλατινένια singles, πάνω από 13 εκατομμύρια ακροατές μηνιαίως και δισεκατομμύρια streams μόνο στο Spotify, ο Lost Frequencies επιστρέφει τώρα με το «Where Are You Now».

Στο τραγούδι δανείζει τη φωνή του ο Βρετανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός Calum Scott, ο οποίος έγινε γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στο talent show «Britain’s Got Talent» και στη συνέχεια γνώρισε παγκόσμια επιτυχία με μία νέα εκτέλεση του τραγουδιού «Dancing On My Own».

Το «Where Are You Now» ξεκινά με μια αργή και ελκυστική μελωδία που δημιουργεί τις βάσεις για να δώσει τον τόνο στη συνέχεια η ερμηνεία του Calum Scott πάνω στον αυξανόμενο, ακατέργαστο ήχο του Lost Frequencies.

«Είσαι ακριβώς όπως το αγαπημένο μου τραγούδι που γυρίζει γύρω – γύρω στο κεφάλι μου», τραγουδά ο Calum Scott.

Ο Lost Frequencies δηλώνει για τη νέα κυκλοφορία του: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που μοιράζομαι αυτό το νέο single σε συνεργασία με τον Calum Scott. Είμαι χαρούμενος που δουλέψαμε μαζί καθώς μου είχε ζητήσει να κάνω ένα remix για το τραγούδι του “Dancing On My Own” που δεν κυκλοφόρησε τότε, αλλά τώρα δουλέψαμε μαζί σε αυτό το πρωτότυπο τραγούδι με τίτλο “Where Are You Now”!».

«Ήταν απόλυτα τέλειος στην ερμηνεία του και ανυπομονώ να παίξω ζωντανά αυτό το τραγούδι. Ελπίζω ότι όλοι θα το αγαπήσουν όσο κι εγώ!», συνέχισε.

Το «Where Are You Now» κυκλοφορεί από τη Sony Music.