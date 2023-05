Loreen: Η πρώτη αντίδρασή της μετά τη νίκη της στην Eurovision 2023

«Είναι τόσο όμορφο και είμαι πολύ ευγνώμων», δήλωσε η Loreen.



Η Loreen σχολίασε τη «σουρεαλιστική» -αλλά και ιστορική – νίκη της στον 67ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision το βράδυ του Σαββάτου 13 Μαΐου με το τραγούδι της «Tattoo».

Η Σουηδία ήταν το φαβορί σε όλα προγνωστικά για τη νίκη στη φετινή διοργάνωση πριν από τον Μεγάλο Τελικό στο Λίβερπουλ του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το «Tattoo» της Loreen αποδείχθηκε εξαιρετικά επιτυχημένο, καθώς ανέβηκε στην κορυφή των charts σε όλη την Ευρώπη και έφτασε στο νούμερο τρία των βρετανικών charts – κατακτώντας την υψηλότερη θέση στα charts στην οποία έχει βρεθεί μία συμμετοχή στην Eurovision εκτός της βρετανικής από το 1987.

Η Loreen έγραψε ιστορία στην Eurovision, καθώς έγινε ο δεύτερος μόλις καλλιτέχνης και η πρώτη γυναίκα που κέρδισε δύο φορές τον διαγωνισμό, μετά την πρώτη νίκη της το 2012 στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν με το τραγούδι της «Euphoria».

Ο πρώτος διαγωνιζόμενος που κέρδισε δύο φορές τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision ήταν ο Ιρλανδός Johnny Logan, ο οποίος τερμάτισε στην πρώτη θέση το 1980 και το 1987.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας των εθνικών κριτικών επιτροπών, η Σουηδία βρισκόταν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με 340 πόντους και μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας του κοινού, η Loreen τερμάτισε στην πρώτη θέση του Μεγάλου Τελικού με 583 πόντους.

Η Φινλανδία και το Ισραήλ ήρθαν στη δεύτερη και τρίτη θέση του Μεγάλου Τελικού του 67ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision με 526 και 362 πόντους αντίστοιχα.

Λίγα λεπτά μετά τη νίκη της, η Loreen μοιράστηκε τα πρώτα συναισθήματά της μιλώντας στο επίσημο κανάλι της Eurovision στο YouTube.

«Είναι ένα καταπληκτικό συναίσθημα. Έχω αρχίσει να λιώνω! Ήταν σουρεαλιστικό στην αρχή και έλεγα “τι συνέβη μόλις τώρα;!”», είπε.

«Αρχίζω να το συνειδητοποιώ, είναι τόσο όμορφο και είμαι πολύ ευγνώμων», συνέχισε.

«Είναι τόσο πολύ μεγαλύτερο τώρα και είμαι τόσο χαρούμενη γι’ αυτό… Αγαπώ αυτή την κοινότητα και θα μεγαλώσει, ακόμα περισσότερο!», σχολίασε η Loreen.

Με τη νίκη της Loreen, η Σουηδία ισοφάρισε την Ιρλανδία στην πρώτη θέση της λίστας των χωρών με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, με τις δύο χώρες να έχουν κερδίσει την πρώτη θέση στη διοργάνωση από επτά φορές.

Η Ιρλανδία είχε κατακτήσει για τελευταία φορά την πρώτη θέση στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision το 1996 με το τραγούδι «The Voice» και την Eimear Quinn, ενώ η Σουηδία είχε βρεθεί ξανά στην κορυφή της Ευρώπη το 2015 με τον Måns Zelmerlöw και το τραγούδι «Heroes».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σουηδία σημείωσε την πρώτη νίκη της στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision το 1974 με τους θρυλικούς ABBA και το τραγούδι «Waterloo».

Οι νίκες της Σουηδίας στην Eurοvision

• 1974 – ABBA – «Waterloo»

• 1984 – Herreys – «Diggi-Loo Diggi-Ley»

• 1991 – Carola – «Fångad av en stormvind»

• 1999 – Charlotte Nilsson – «Take Me To Your Heaven»

• 2012 – Loreen – «Euphoria»

• 2015 – Måns Zelmerlöw – «Heroes»

• 2023 – Loreen – «Tattoo»

Οι νίκες της Ιρλανδίας στην Eurοvision

• 1970 – «All Kinds of Everything» – Dana

• 1980 – «What’s Another Year» – Johnny Logan

•1987 – «Hold Me Now» – Johnny Logan

• 1992 – «Why Me» – Linda Martin

• 1993 – «In Your Eyes» – Niamh Kavanagh

• 1994 – «Rock ‘n’ Roll Kids» – Paul Harrington & Charlie McGettigan

• 1996 – «The Voice» – Eimear Quinn