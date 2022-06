Lorde: «Τα σώματά σας ήταν γραφτό να τα ελέγχουν από πριν γεννηθείτε»

Το σχόλιο της Lorde για την απόφαση για τις αμβλώσεις από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Η Lorde έκανε μια παθιασμένη παρέμβαση για την ανατροπή της προστασίας των αμβλώσεων κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο βρετανικό μουσικό φεστιβάλ «Glastonbury», την Κυριακή 26 Ιουνίου.

Η Νεοζηλανδή pop star ήταν ο τελευταίος καλλιτέχνης που ανέβηκε στη σκηνή του «Glastonbury» πριν ο Kendrick Lamar ολοκληρώσει ως επικεφαλής το πρόγραμμα της τελευταίας ημέρας του φετινού φεστιβάλ.

Στο τέλος του «Secrets From A Girl (Who’s Seen It All)», δεν ακούστηκε από τα ηχεία ο ηχογραφημένος μονόλογος της Robyn που περιλαμβάνεται στην πρωτότυπη εκδοχή του τραγουδιού από το άλμπουμ «Solar Power».

Αντ’ αυτού, η Lorde απευθύνθηκε στο κοινό και μίλησε για την πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να ανατρέψει την ιστορική απόφαση στην υπόθεση Roe εναντίον Wade για την προστασία των αμβλώσεων.

Η απόφαση αυτή σημαίνει ότι η άμβλωση δεν θα προστατεύεται πλέον ως ομοσπονδιακό δικαίωμα στις ΗΠΑ για πρώτη φορά από το 1973 και κάθε πολιτεία θα μπορεί να αποφασίζει ξεχωριστά αν θα περιορίζει ή θα απαγορεύει τις αμβλώσεις.

«Καλώς ήρθατε στη θλίψη», ανέφερε η Lorde.

«Η θερμοκρασία είναι αφόρητη μέχρι να την αντιμετωπίσετε. Θέλετε να μάθετε ένα μυστικό, κορίτσια; Τα σώματά σας ήταν γραφτό να τα ελέγχουν και να τα κάνουν αντικείμενα από πριν γεννηθείτε. Αυτή η φρίκη είναι το κληρονομικό σας δικαίωμα», συνέχισε.

«Ακούστε ένα άλλο μυστικό – διαθέτετε αρχαία δύναμη, αρχαία σοφία. Σοφία που έχει δώσει ώθηση σε κάθε γυναίκα που ήρθε πριν από εσάς. Αυτή η σοφία είναι το κληρονομικό σας δικαίωμα», σημείωσε.

«Σας ζητώ σήμερα, να κάνετε την πρόσβαση σε αυτή τη σοφία το έργο της ζωής σας, γιατί όλα εξαρτώνται από αυτό», πρόσθεσε.

Καθώς το τραγούδι τελείωνε, η Lorde είπε: «Γ**ώ το Ανώτατο Δικαστήριο»

Σε άλλο σημείο της εμφάνισής της στο «Glastonbury», η Lorde ανέβασε στη σκηνή την Arlo Parks και την Clairo για να τραγουδήσουν μαζί το τραγούδι της «Stoned At The Nail Salon» από το «Solar Power», ενώ διασκεύασε και το «Cruel Summer» των Bananarama.